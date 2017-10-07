ترمب والإعلام
السبت 7 أكتوبر 2017 09:24

ترمب ما زال غامضا حول تصريحه بشأن "الهدوء الذي يسبق العاصفة"

الرئيس الأمريكي في اجتماع مع القادة العسكريين بالبيت الأبيض الخميس
غيتي
اكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقول "سوف ترون" عندما سئل الجمعة عمّا كان يقصده عندما قال إن اجتماعا لقادة عسكريين في البيت الأبيض الليلة الماضية هو "الهدوء الذي يسبق العاصفة".

وأثارت هذه التصريحات الغامضة التي لم يضف أي تفاصيل بشأنها، التباسا في واشنطن وفي الخارج.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز توضيح ماذا كان يقصد ترمب، كما نفت المتحدثة أنه كان يمزح عندما سئلت هل كان الرئيس "يعبث مع الصحافة".

وعلى الرغم من سيل الأسئلة التي طرحها الصحافيون عن هذه العبارة، لم تقدم الناطقة باسم البيت الأبيض ساره هاكابي ساندرز أي توضيحات عن معناها أو أبعادها.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس يتحدث عن عمل عسكري مقبل، قالت إن "الرئيس وكما قال في مناسبات عدة، لن يعلن أبدا مسبقا" عن استراتيجيته.

وردا على سؤال آخر عما إذا كان الأمريكيون وخصوم الولايات المتحدة يجب أن يأخذوا هذه التصريحات على محمل الجد، قالت "اعتقد أنه يمكنكم أن تأخذوا تعهد الرئيس حماية الأمريكيين على محمل الجد، قال بوضوح إنها أولويته وإنه سيتحرك إذا كان الأمر يتطلب ذلك".

وقالت ساندرز "أعتقد أن لدينا بعض القضايا العالمية المهمة، أعتقد أن كوريا الشمالية وإيران لا يزالان فاعلان سيئان والرئيس شخص يبحث دائما عن سبل لحماية الأمريكيين".

 وأدلى ترمب بالتصريح خلال التقاط صور قبل مأدبة عشاء مع قادة عسكريين أمريكيين وزوجاتهم، وعقب المأدبة اجتمع الرئيس الأمريكي بالقادة العسكريين لبحث قضايا إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
ترمب
تصريحات
قادة عسكريون
اجتماع
البيت الأبيض
كوريا الشمالية
إيران

اقرأ أيضا

Thumbnail
الشرطة تعترف بإخفاقها في معرفة دوافع حادث لاس فيغاس
Thumbnail
إسبانيا تتأهل للمونديال على حساب ألبانيا وإيطاليا تتعادل مع مقدونيا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم