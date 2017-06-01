الخميس 1 يونيو 2017 17:46
ترمب لن ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس
أعلن مسؤول أمريكي الخميس أن الرئيس دونالد ترمب قرر عدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في الوقت الراهن، متجنبا بشكل موقت الوفاء بوعد بارز قطعه خلال حملته الانتخابية.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إن ترمب وقع وثيقة تبقي السفارة في تل أبيب لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الأمر هو مجرد تأخير وليس تراجعا عن القرار.
وأضاف "أنها مجرد مسألة متى وليس إن كان" سيفعل ذلك، مضيفا أن الرئيس "لا يعتقد أن التوقيت مناسب الآن".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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