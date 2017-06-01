ترمب
الخميس 1 يونيو 2017 17:46

ترمب لن ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس

أعلن مسؤول أمريكي الخميس أن الرئيس دونالد ترمب قرر عدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في الوقت الراهن، متجنبا بشكل موقت الوفاء بوعد بارز قطعه خلال حملته الانتخابية.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إن ترمب وقع وثيقة تبقي السفارة في تل أبيب لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الأمر هو مجرد تأخير وليس تراجعا عن القرار.

وأضاف "أنها مجرد مسألة متى وليس إن كان" سيفعل ذلك، مضيفا أن الرئيس "لا يعتقد أن التوقيت مناسب الآن".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
ترامب
ترمب
سفارة إسرائيل
القدس

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: لقطات مؤثرة لأم تسمع دقات قلب ابنها المتوفى
Thumbnail
لبنان تحظر فيلما بسبب ممثلة إسرائيلية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة