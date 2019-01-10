ترمب لن يجيب مولر ومشرف تحقيق روسيا يستعد للاستقالة

قال محامي الرئيس دونالد ترمب، إن الفريق القانوني، أبلغ المحقق روبرت مولر أمس أن الرئيس الأمريكي لن يجيب عن أي أسئلة أخرى في التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وفي مقابلة مع (رويترز) قال جولياني إن مولر أثار احتمال إرسال أسئلة أخرى لمتابعة التحقيق لكن الفريق القانوني للرئيس أبلغ المحقق الخاص قبل عيد الميلاد بأن ترمب لن يجيب.

أجوبة مكتوبة على أسئلة مولر:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سلم أجوبة مكتوبة على أسئلة من مولر في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ترمب قال في ذلك الوقت إنه أكمل "بسهولة شديدة" إجاباته الخطية على أسئلة المحقق الخاص روبرت مولر المعني بالتحقيق في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية التي جرت 2016.

الرئيس الأمريكي قال "المحامون الممثلون لي لا يكتبون إجابات، أنا أكتب الإجابات، وجهت لي مجموعة من الأسئلة، وأجبت عليها بسهولة شديدة".

ترمب أوضح أن "صياغة الأسئلة ربما وضعت خصيصا لتوقع من يجيب عليها في اتهامات بالشهادة الزور".

وقال "عليك دائما أن تكون حذرا عندما تجيب على أشخاص لديهم على الأرجح سوء نية، والآن لقد أجبت على تلك الأسئلة بطريقة روتينية جدا".

محامي الرئيس الأمريكي رودي جولياني أوضح أنه لم تحدث أي اتصالات منذ ذلك الحين بين فريق محامي ترمب وفريق مولر.

وقال "بالنسبة إلينا كل شيء انتهى... لسنا مقتنعين بأن لديهم أسئلة لا يعرفون إجاباتها" وقال الكرة الآن في ملعب مولر.

المشرف على تحقيق تدخل روسيا في الانتخابات يستعد للاستقالة:

رود روزنشتاين المسؤول الثاني في وزارة العدل الأمريكية

نقلت عدة وسائل إعلام عن مصادر لم تسمها، أن مساعد المدعي العام للولايات المتحدة الذي بدت إقالته وشيكة عدة مرات، يرغب بالرحيل بعد مصادقة مجلس الشيوخ على تسمية وزير العدل الجديد ويليام بار.

قال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، أمس إن رود روزنستاين، الذي يشرف على التحقيق في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 والذي واجه انتقادات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يستعد حاليا للاستقالة بعد أن يتولي مرشح ترمب الجديد لمنصب وزير العدل مهام منصبه.

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