تركيا وأمريكا
الجمعة 17 أغسطس 2018 18:14

ترمب: لن نستكين في التصدي لتركيا

القس الأمريكي أندرو برانسون أثناء وصوله منزله بعد إخلاء سبيلة وفرض الإقامة الجبرية عليه
القس الأمريكي أندرو برانسون أثناء وصوله منزله بعد إخلاء سبيلة وفرض الإقامة الجبرية عليه
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الجمعة) إن الولايات المتحدة لن تستكين في التصدي لتركيا فيما يخص أزمة القس الأمريكي أندرو برانسون.
 أبرز تصريحات ترمب:
  • تركيا لا تتصرف كصديق للولايات المتحدة، ووصف ترمب التهم التي وجهت لبرانسون بأنها زائفة.
  • كان ينبغي أن يعيدوه لنا منذ فترة طويلة وفي رأيي أساءت تركيا التصرف جدا
  • الأمر لم ينته بعد، لن نقف مكتوفي الأيدي، لا يمكن أن يأخذوا أبناء بلدنا.
  • تصريحات ترمب تأتي بعد يوم واحد من قول وزير ماليته إن واشنطن ربما تفرض المزيد من العقوبات على أنقرة.
تركيا ترفض الالتماس:
  • رفضت محكمة تركية طلبا لرفع الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد عن القس الأمريكي أندرو برانسون.
  • يحاكم برانسون في تركيا بتهم التجسس ودعم الإرهاب.
  • قرار محكمة العقوبات المشددة الثالثة بولاية إزمير التركية جاء بعد اعتراضٍ تقدم به محامي القس على قرار فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة تركيا.
  • قررت المحكمة رفض الطلب ومواصلة فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد على برانسون.
  • رفضت محكمة العقوبات المشددة الثانية في إزمير، طلباً بشأن رفع الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد، عن القس الأمريكي قبل يومين.
  • محكمة العقوبات المشددة الثانية فرضت أواخر الشهر الماضي، الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على برانسون بسبب وضعه الصحي.
خلفيات:
  • تم توقيف برانسون في 9 من ديسمبر/ كانون الأول 2016، ويُحاكم بتهم التجسس ودعم منظمة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.
  • تصنف السلطات التركية منظمة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني بين المنظمات إرهابية.
  • طالبت الحكومة الأمريكية بالإفراج عن القس أندرو برانسون.
  • رفضت الحكومة التركية الطلب الأمريكي واعتبرته تدخلا في اختصاص القضاء التركي.
  • فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على وارداتها من الصلب والألومنيوم من تركيا.
  • ردت تركيا بالمثل وفرضت رسوما جمركية على واردتها من عدة سلع أمريكية.
المصدر
الأناضول
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تركيا
أمريكا
أندرو برانسون
القس الأمريكي
حزب العمال الكردستاني
منظمة غولن

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