أمريكا وتركيا
الجمعة 17 أغسطس 2018 11:23

ترمب: لن ندفع شيئا لتركيا من أجل إطلاق سراح القس برانسون

الرئيس الأمريكي خلال اجتماع في البيت الأبيض – 16 أغسطس
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس إن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئا" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون الذي وصفه بأنه "رهينة" و"وطني عظيم".

وأوضح ترمب في تغريدة على تويتر: "لن ندفع شيئا من أجل إطلاق سراح رجل برئ، لكننا سنخنق تركيا".

من جانبه توعد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الخميس، بأن تفرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على تركيا إذا لم يتم الإفراج سريعا عن القس الأمريكي أندرو برانسون.

وقال خلال اجتماع في البيت الأبيض لحكومة الرئيس دونالد ترمب وأبرز وزرائه: "فرضنا عقوبات على عدة وزراء في حكومتهم، ننوي اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يفرجوا عنه سريعا".

وكان ترمب، الذي تحدث قبل منوتشين، دافع عن القس معتبرا أنه "رجل بريء جدا"، وقال إن تركيا "لم تكن صديقة وفية".

واعتقلت السلطات التركية برانسون المتحدر من كارولاينا الشمالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بتهمة التجسس وممارسة أنشطة "إرهابية" وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
ترمب
القس أندرو برانسون
تركيا
إطلاق سراح
عقوبات
تهمة التجسس

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