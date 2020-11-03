الانتخابات الأمريكية
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 21:57

ترمب: لن أعلن فوزي قبل الانتهاء من فرز الأصوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التقارير التي تتحدث عن نيته إعلان فوزه بالانتخابات بشكل مبكر.

وقال ترمب: "سنعلن الفوز عندما يكون هناك فوز ولا حاجة للألاعيب، ولدينا فرصة جيدة للفوز"، مع بدء الانتخابات، الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت تقارير إعلامية عن نية ترمب إعلان فوزه في الانتخابات بشكل مبكر قبل الانتهاء من فرز الأصوات.

وقال ترمب لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، خلال مقابلة عبر الهاتف: "التجمعات الانتخابية كانت ضخمة، وستترجم إلى أصوات كثيرة لصالحه".

وأضاف: "نعتقد أننا نحقق فوزا كبيرا جدا في تكساس وفلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا وفي كل مكان".

ونوّه الرئيس الأمريكي "يراودنا شعور جيد للغاية. أعتقد أننا سننتصر".

كما شكر ترمب أنصاره في رسالة بيوم الانتخابات، قال فيها: "إلى جميع أنصارنا: أشكركم من أعماق قلبي.. لقد كنتم إلى جانبي منذ البداية، ولن أخذلكم أبدًا".

وأضاف: "آمالكم هي آمالي، وأحلامكم هي أحلامي، ومستقبلكم هو ما أحارب من أجله كل يوم".

وكشفت إحصاءات غير رسمية للانتخابات، الثلاثاء، تحقيق المرشحين، الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترمب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، أول فوز لهما في قريتين صغيرتين بولاية نيوهامبشير، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفيما حصد بايدن أصوات قرية ديكسفيل نوتش الـ 12، فاز ترمب بـ16 صوتا في قرية ميلسفيلد، مقابل 5 أصوات لبايدن.

وأدلت القريتان بالأصوات بحلول منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء.

وديكسفيل نوتش، قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها 12 شخصا، وكان آخر مرشح يفوز بأغلبية ساحقة في ديكسفيل نوتش، هو ريتشارد نيكسون عام 1960، حسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكية.

والأحد، انطلقت الانتخابات بفتح مراكز الاقتراع في 8 ولايات على الساحل الشرقي، بينها فرجينيا، ونيويورك، ونيوجيرسي، وكارولاينا الشمالية.

وذكرت قناة "الحرة"، أنه في وقت لاحق انضمت ولايات ماين ونيوهامبشير وكونيتيكت، وأوهايو، وواشنطن وماريلاند، وماساتشوستس، وديلاوير، وكارولاينا الجنوبية وجورجيا، ورود آيلاند لقائمة التصويت.

وفي السياق، أعلنت مؤسسة مشروع الانتخابات الأمريكية، وهي جهة إحصاء غير رسمية معنية بمتابعة الاقتراع، تصويت 99.6 مليون ناخب في الاقتراع المبكر قبل 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقالت المؤسسة على موقعها الإلكتروني إن المشاركين في التصويت المبكر "حققوا رقما قياسيا".

وأشارت إلى أنّ نسبة التصويت في الاقتراع المبكر بلغت "71 في المئة من نسبة الإقبال العامة (على الانتخابات) في عام 2016".

كما أشارت إلى تصويت نحو 64 مليون ناخب عبر خدمة البريد.

ووفقا لخريطة "سي إن إن" للانتخابات، فإن الصراع بين ترامب وبايدن يكمن في ولايات أريزونا وفلوريدا، وجورجيا، وماين، وكارولاينا الشمالية، وأوهايو.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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