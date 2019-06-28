ترمب لبوتين: لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية

لقاء ترمب وبوتين في قمة العشرين باليابان رويترز

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات حملته الانتخابية

ترمب يشيد بـ"علاقاته الجيدة جدا" مع بوتين: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات بين حملته الانتخابية والكرملين خلال انتخابات عام 2016.

عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيثير هذه القضية خلال اجتماع ثنائي مع بوتين أجاب ترمب "نعم بالطبع سأفعل ذلك" ثم استدار إلى بوتين ليكرر الأمر مرتين وهو يشير إلى الزعيم الروسي.. وعلت الابتسامة وجه بوتين بينما قامت مترجمة بنقل كلام الرئيس الأمريكي له.

كان ترمب وبوتين في طريقهما للاجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الزعيمان اجتماعا رسميا وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في يوليو تموز الماضي.

ترمب، قال اليوم الجمعة "لقد عقدنا اجتماعات رائعة. كانت لدينا علاقة جيدة جدا جدا... نتطلع إلى قضاء وقت طيب معا.. هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي ستنتج عن هذه العلاقة".

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة بـ"علاقاته الجيدة جدا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عند بدء محادثات ثنائية بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان.

العلاقات متوترة بين أمريكا وروسيا منذ سنوات وزادت سوءا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 ودعم موسكو للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب السورية، وفي مقابلة تلفزيونية في وقت سابق، قال بوتين إن العلاقات بين موسكو وواشنطن "تتدهور أكثر فأكثر".

سعى ترمب لتحسين العلاقات مع بوتين لمعالجة مجموعة من القضايا من بينها هدفه المتعلق بكبح الطموحات النووية لكوريا الشمالية، وقال للصحفيين "إنه لشرف عظيم أن أكون مع الرئيس بوتين... لدينا الكثير لنناقشه بما في ذلك التجارة ونزع السلاح".

كان من المقرر أن يجتمع ترمب وبوتين في نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني في ختام مجموعة العشرين في بوينس أيرس لكن ترمب ألغى الاجتماع أثناء توجهه إلى الأرجنتين بسبب احتجاز روسيا لسفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها. ترمب لبوتين: لا تدخل في الانتخابات رجاء علاقات ترمب وبوتين.. لا شأن لكم؟ في وقت تتواصل التحقيقات في الكونغرس الأمريكي حول احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة ترمب لانتخابات 2016. مع روسيا، مازح الرئيس الأمريكي بوتين في هذه المسألة وقال بسخرية ملتفتا إلى الرئيس الروسي "لا تدخل في الانتخابات رجاء" فيما ترد مخاوف في الولايات المتحدة من احتمال تدخل روسيا في حملة انتخابات 2020.

ردا على سؤال وجهه إليه صحفيون في البيت الأبيض حول فحوى محادثاته المقررة مع بوتين قبيل توجهه إلى اليابان قال ترمب "لا شأن لكم" وقال "سأجري محادثات جيدة جدا معه"، مضيفا "ما سأقوله له ليس من شأنكم".

من جهته قال بوتين "مضى وقت طويل لم نلتق خلاله" مشيرا إلى أن إدارتي البلدين "عملتا كثيرا" في هذه الأثناء، وذلك في وقت طغت فيه على ولاية ترمب الرئاسية الشبهات بوجود روابط مع روسيا.

خلص التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر إلى وجود حملة روسية منظّمة للتأثير على الانتخابات الأمريكية في عام 2016 التي فاز فيها ترمب، وكشف التحقيق وجود تواصل بين حملة ترمب وجهات روسية من دون التوصل إلى نتيجة حاسمة بشأن حصول تواطؤ.

اعتبر ترمب أن تقرير مولر يشكل تبرئة كاملة له إلا أنه لا يزال يتعرّض لضغوط من قبل خصومه الذين يعتبرون أنه يحيط علاقته ببوتين بسرية كبيرة.

كان ترمب قد رفض في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين في هلسنكي العام الماضي انتقاد التدخل الروسي في انتخابات 2016 وقال إنه يعتقد ان بوتين صادق في نفيه.