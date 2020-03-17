فيروس كورونا
الثلاثاء 17 مارس 2020 23:20

ترمب: كورونا فيروس صيني[فيديو]

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تغريدته بشأن فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) والتي وصف فيها الفيروس بأنه "صيني"، قائلا إن الفيروس ظهر في الصين.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنه غضب من تصريحات مسؤول صيني بأن الجيش الأمريكي هو من أحضر الفيروس إلى مدينة ووهان الصينية.

كانت الخارجية الصينية أعربت الثلاثاء، عن "سخطها ومعارضتها" إزاء وصف الرئيس الأمريكي لكورونا بأنه "الفيروس الصيني".

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن المتحدث باسم الخارجية ينغ شوانغ قوله إن "بعض السياسيين في الولايات المتحدة، ربطوا كورونا بالصين، ولطخوا سمعتها. الصين تعرب عن سخطها ومعارضتها الشديدين لذلك".

وأضاف: "ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن توجيه أصابع الاتهام نحو الصين. الأولوية القصوى أن يتعاون المجتمع الدولي في مكافحة الفيروس".

والإثنين، قال ترمب، في سلسلة تغريدات حول كورونا، إن بلاده ستدعم شركات "لا سيما المتضررة من الفيروس الصيني".

وظهر كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا
دونالد ترامب
الصين

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