الاثنين 18 سبتمبر 2017 21:16
ترمب: "قريبا جدا" سنتخذ قرارا بشأن الاتفاق النووي مع إيران
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اعتقاده "بوجود فرصة حقيقية" لصنع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وقال إنه سيكشف "قريبا جدا" عن قرار بشأن الاتفاق النووي مع إيران.
ولدى سؤاله عن الاتفاق الذي أبرمته القوى العالمية الكبرى مع طهران عام 2015 قال ترمب في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سترون قريبا جدا".
وقال نتنياهو إنه يتطلع لمناقشة ما وصفه بالاتفاق "المروع" مع إيران والحد من نفوذ إيران الإقليمي.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية