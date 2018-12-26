أمريكا والعراق
الأربعاء 26 ديسمبر 2018 23:27

ترمب في زيارة مفاجئة للعراق: لا أنوي سحب القوات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إنه ليس لديه أي خطط للانسحاب من العراق.
ما القصة؟
  • تصريحات ترمب جاءت خلال زيارة مفاجئة بصحبة زوجته للقوات الأمريكية بقاعدة الأسد في الأنبار بالعراق.
  • د افع ترمب عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا "الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري".
  • ترمب: لست في عجلة من أمري لاختيار وزير جديد للدفاع، وباتريك شاناهان، نائب الوزير قد يبقى في المنصب لفترة طويلة كقائم بأعمال وزير الدفاع.
  • هذه أول زيارة لترمب لقوات أمريكية في منطقة بعد عامين تقريبا من رئاسته.
  • الزيارة جاءت عقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.
  • ترمب قال للصحفيين: في الواقع، بإمكاننا استخدام (العراق) كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء في سوريا.
  • سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "الرئيس ترمب والسيدة الأولى توجها إلى العراق ليلة الكريسماس لزيارة القوات الأمريكية والقيادة العسكرية رفيعة المستوى، ليقدم إليهم الشكر لخدماتهم ونجاحهم ويهنئهم بعيد الميلاد".
 خلفيات:
  • يواجه ترمب انتقادات داخلية لعدم قيامه بزيارة أي من القوات الأمريكية المحتشدة في مناطق عمليات عسكرية بالخارج.
  • الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، زار العراق في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بعد نحو 8 أشهر من بداية الغزو.
  • الرئيس السابق باراك أوباما زار بغداد في أبريل/نيسان 2009، في العام الأول لرئاسته التي دامت 8 سنوات.
المصدر
وكالات
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الانسحاب الأمريكي من سوريا

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