الأربعاء 26 ديسمبر 2018 23:27
ترمب في زيارة مفاجئة للعراق: لا أنوي سحب القوات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إنه ليس لديه أي خطط للانسحاب من العراق.
ما القصة؟
- تصريحات ترمب جاءت خلال زيارة مفاجئة بصحبة زوجته للقوات الأمريكية بقاعدة الأسد في الأنبار بالعراق.
- د افع ترمب عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا "الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري".
- ترمب: لست في عجلة من أمري لاختيار وزير جديد للدفاع، وباتريك شاناهان، نائب الوزير قد يبقى في المنصب لفترة طويلة كقائم بأعمال وزير الدفاع.
- هذه أول زيارة لترمب لقوات أمريكية في منطقة بعد عامين تقريبا من رئاسته.
- الزيارة جاءت عقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.
- ترمب قال للصحفيين: في الواقع، بإمكاننا استخدام (العراق) كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء في سوريا.
- سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "الرئيس ترمب والسيدة الأولى توجها إلى العراق ليلة الكريسماس لزيارة القوات الأمريكية والقيادة العسكرية رفيعة المستوى، ليقدم إليهم الشكر لخدماتهم ونجاحهم ويهنئهم بعيد الميلاد".
خلفيات:
- يواجه ترمب انتقادات داخلية لعدم قيامه بزيارة أي من القوات الأمريكية المحتشدة في مناطق عمليات عسكرية بالخارج.
- الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، زار العراق في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بعد نحو 8 أشهر من بداية الغزو.
- الرئيس السابق باراك أوباما زار بغداد في أبريل/نيسان 2009، في العام الأول لرئاسته التي دامت 8 سنوات.
المصدر
وكالات
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