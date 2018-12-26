ترمب في زيارة مفاجئة للعراق: لا أنوي سحب القوات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إنه ليس لديه أي خطط للانسحاب من العراق.

ما القصة؟ تصريحات ترمب جاءت خلال زيارة مفاجئة بصحبة زوجته للقوات الأمريكية بقاعدة الأسد في الأنبار بالعراق.

د افع ترمب عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا "الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري".

ترمب: لست في عجلة من أمري لاختيار وزير جديد للدفاع، وباتريك شاناهان، نائب الوزير قد يبقى في المنصب لفترة طويلة كقائم بأعمال وزير الدفاع.

هذه أول زيارة لترمب لقوات أمريكية في منطقة بعد عامين تقريبا من رئاسته.

الزيارة جاءت عقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

ترمب قال للصحفيين: في الواقع، بإمكاننا استخدام (العراق) كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء في سوريا.

سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "الرئيس ترمب والسيدة الأولى توجها إلى العراق ليلة الكريسماس لزيارة القوات الأمريكية والقيادة العسكرية رفيعة المستوى، ليقدم إليهم الشكر لخدماتهم ونجاحهم ويهنئهم بعيد الميلاد". خلفيات: يواجه ترمب انتقادات داخلية لعدم قيامه بزيارة أي من القوات الأمريكية المحتشدة في مناطق عمليات عسكرية بالخارج.

الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، زار العراق في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بعد نحو 8 أشهر من بداية الغزو.

الرئيس السابق باراك أوباما زار بغداد في أبريل/نيسان 2009، في العام الأول لرئاسته التي دامت 8 سنوات.