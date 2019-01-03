ترمب غاضبا: أنا مَن أقال "ماتيس" كما فعل أوباما

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما (يمين) والرئيس الحالي دونالد ترمب غيتي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه هو من أقال وزير دفاعه السابق جيم ماتيس، رغم خطاب استقالة ماتيس الذي كتب فيه أنه غادر لأنه لم يحمل نفس وجهة نظر ترمب.

أبرز تصريحات ترمب: أتمنى له التوفيق. آمل أن يقوم بعمل جيد. لكن كما تعلمون، فإن الرئيس باراك أوباما أقاله، وهذا هو ما فعلته... أريد النتائج.

ماتيس شعر بسعادة غامرة عندما حصل على مئات الملايين من الدولارات من التمويل العسكري... لكنه لم يقدم أي نجاح في المقابل.

ما الذي فعله ماتيس من أجلي؟ كيف تعامل في أفغانستان؟ ليس جيدًا. ليس جيدًا. لست سعيدًا بما فعله في أفغانستان ولا ينبغي أن أكون سعيدًا. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب, ووزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيم ماتيس (غيتي) وغادر ماتيس كرئيس للقيادة المركزية في عهد أوباما، ويرجع ذلك جزئيا إلى الخلافات حول إيران، وشغل ماتيس منصب وزير الدفاع منذ تولي ترمب السلطة في يناير/كانون الثاني 2017. استقالة ماتيس: في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعث ماتيس رسالة استقالته لترمب من منصبه في البنتاغون كوزير للدفاع؛ نظرًا لوجود خلافات بينهما في عدد من القضايا، على رأسها قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وبدء التخطيط لتقليص القوات في أفغانستان.

في البداية أشاد ترمب عبر :تويتر" بأداء ماتيس في منصب وزير الدفاع، معتبرًا أن "تقدمًا لا يصدق" تم تحقيقه خلال فترة عمله، مشيرًا إلى أنه سيستقيل "بشرف"، لكن تسريبات إعلامية ذكرت في حينه أن الرئيس كان غاضبًا من هذا التطور.

بعدها أعلن ترمب أن باتريك شاناهان، نائب وزير الدفاع، "سيصبح القائم بأعمال وزير الدفاع من بداية يناير/كانون الثاني 2019"، وقال إن شاناهان حقق إنجازات عريضة خلال فترة عمله كنائب لوزير الدفاع، وكذلك يحظى بسجل عظيم خلال عمله بشركة "بوينغ". وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس (رويترز) شبكة "فوكس نيوز" ذكرت أنه من المتوقع أن يكون هناك مزيد من الاستقالات بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد قرار ترمب سحب قوات بلاده من سوريا.

ماتيس حذر مرارًا من انسحاب متسرع و"ترك فراغ في سوريا يمكن أن يستغله نظام الأسد أو من يدعمه".

تبع استقالة جيم ماتيس إعلان الموفد الخاص للولايات المتحدة إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بريت ماكغورك استقالته أيضًا بعد التطورات الأخيرة.