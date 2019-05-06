الاثنين 6 مايو 2019 11:19
ترمب: على مولر "عدم الإدلاء بشهادته" أمام الكونغرس
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن المحقق الخاص روبرت مولر يجب ألا يدلي بشهادته في الكونغرس بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
تغريدة ترمب:
- ترمب كتب، الأحد، على تويتر أنه على السيد روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي المحتمل في انتخابات 2016 الرئاسية، "عدم الإدلاء بشهادته" أمام الكونغرس بشأن هذا التحقيق.
- ترمب: لم تكن هناك أي جريمة، ولا عرقلة، وعلى روبرت مولر عدم الإدلاء بشهادته.
- ترمب: الديمقراطيون في الكونغرس يريدون "إعادة" لتقرير مولر الذي لم يجزم بأن مساعي الرئيس لتعطيل التحقيق تمثل عرقلة للعدالة.
- ترمب: بعد إنفاق نحو 35 مليون دولار على مدى سنتين، أظهر التقرير أنه لا تواطؤ، لماذا الديمقراطيون في الكونغرس الآن بحاجه لروبرت مولر"
....to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٥ مايو ٢٠١٩
خلفية:
- كانت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي قد أفادت في وقت سابق الأحد أن المحقق مولر سيدلي بشهادته أمام اللجنة في 15 مايو/أيار الجاري بشأن التحقيق الذي قاده على مدى نحو عامين وسلمه في 22 مارس الماضي للسيد ويليام بار وزير العدل الأمريكي.
- وزير العدل الأمريكي نشر في 18 أبريل/نيسان الماضي ملخصًا لتقرير مولر بشأن التحقيق في قضية التدخل الروسي المحتمل في انتخابات 2016 الرئاسية وقرر عدم توجيه اتهامات للرئيس ترمب بعرقلة سير العدالة بعد أن قال إن التقرير لم يخلص إلى أنه تواطأ مع الروس.
- لكن مولر اشتكى في رسالة إلى وزير العدل الأمريكي من الطريقة التي عرضت فيها نتائج تحقيقاته، واعتبر أن الملخص لا يعكس "مضمون وطبيعة وجوهر" تحقيقه.
- الكشف عن وجود هذه الرسالة، أدى إلى تصعيد هجمات المعارضة ضد ويليام بار مع مطالبة عدد من الديمقراطيين باستقالته.
- بار دافع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، عن طريقة تعامله مع التقرير النهائي لروبرت مولر، لكنه أعلن عن رفضه للإدلاء بشهادته حول الموضوع ذاته أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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