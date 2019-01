ترمب: سننسحب ببطء من سوريا والمعركة مع تنظيم الدولة مستمرة

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن ترمب منح الجيش الأمريكي فترة أربعة أشهر لسحب القوات من سوريا.

يأتي ذلك بعد تصريحات سابقة من أنه سيتم سحب القوات خلال شهر واحد فقط.

ماذا قال ترمب:

I am the only person in America who could say that, “I’m bringing our great troops back home, with victory,” and get BAD press. It is Fake News and Pundits who have FAILED for years that are doing the complaining. If I stayed in Endless Wars forever, they would still be unhappy!