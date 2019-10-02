الأربعاء 2 أكتوبر 2019 23:26
ترمب ساخرًا من الديمقراطيين: فلتدفعوا بمرشح أفضل في 2020
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، الحزب الديمقراطي إلى الدفع بـ"مرشح أفضل" في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2020، واصفًا التحقيق الذي يجرى حاليًا بشأن عزله بأنه "هراء".
الديمقراطيون يضيعون الوقت
- قال ترمب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ينبغي أن يركز الديمقراطيون، الذين لا يفعلون شيئًا، على بناء بلدنا، بدلًا من إضاعة وقت وجهد الجميع على هراء".
- أضاف: "هذا كل ما يفعلونه منذ أن تم انتخابي بأغلبية ساحقة عام 2016.. ادفعوا بمرشح أفضل هذه المرة، ستحتاجون إليه".
The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019
- في تغريدة أخرى، قال ترمب: "كل هذه الجهود بشأن عزلي هي مجرد هراء، وتؤدي فقط إلى الهبوط بسوق الأسهم.. وهذا ما يريده الديمقراطيون، إنهم يرغبون فقط في الإضرار ببلدنا".
All of this impeachment nonsense, which is going nowhere, is driving the Stock Market, and your 401K’s, down. But that is exactly what the Democrats want to do. They are willing to hurt the Country, with only the 2020 Election in mind!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019
وفاز ترمب في الانتخابات الرئاسية عام 2016 على المرشحة الديمقراطية، وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.
مساءلة ترمب
- مجلس النواب الأمريكي، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية، بدأ تحقيقًا رسميًا، الأسبوع الماضي، بهدف مساءلة ترمب، بدعوى أنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يُضر بمنافس محتمل لترمب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو الديمقراطي جو بايدن.
- كشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترمب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
- يقول الديمقراطيون إن ترمب ضغط على زيلينسكي مرارًا لفتح تحقيق حول أنباء عن أن بايدن، حين كان نائبًا للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء؛ لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.
- يلقى التحقيق في عزل ترمب دعمًا كبيرًا من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول