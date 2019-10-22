الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 00:43
ترمب: رئاسة أمريكا كلفتني مليارات الدولارات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن توليه منصب رئيس الولايات المتحدة كلفه بين ملياري دولار وخمسة مليارات دولار.
التفاصيل
- ترمب قال إنه كان سيربح تلك المبالغ الضخمة لو استمر في إدارة أعماله بدلا من اقتحامه عالم السياسة، لكنه أضاف للصحفيين "إذا كان علي فعلها مرة أخرى فسأفعل على الفور".
- ترمب: سواء خسرت ملياري دولار إلى خمسة مليارات أو أقل، فهذا لا يهمني. لا أكترث.
- ترمب: أقوم بذلك من أجل البلد. أفعله من أجل الشعب.
- ترمب عبر عن انزعاجه لاضطراره لإلغاء قراره الخاص بتنظيم قمة مجموعة السبع في يونيو/ حزيران المقبل في منتجعه (ترمب ناشيونال دورال للغولف) في ميامي بولاية فلوريدا.
- أثارت خطة ترمب لتنظيم الحدث في منتجعه انتقادات لاذعة من الجمهوريين والديمقراطيين الذين قالوا إنها تعطي انطباعا بأنه سيتربح من كونه رئيسا.
- ترمب رفض ما سماه "بند المكافآت الزائفة"، الوارد في الدستور الأمريكي والذي يمنع الرئيس والمشرعين من التربح من مناصبهم. والذي يتهم منتقدون ترمب مرارا بانتهاك هذا البند.
- ترمب كان يدير سلسلة منتجعاته حول العالم قبل انتخابه رئيسا، وتولى أبناؤه إلى حد كبير إدارة شركات العائلة.
- ترمب قال إنه سيستضيف قمة مجموعة السبع في منتجعه دون تكلفة على دافع الضرائب الأمريكي لكنه سيبحث حاليا عن أماكن أخرى، قائلا "لا أعتقد أنها ستكون على نفس المستوى".
المصدر
رويترز