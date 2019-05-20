الاثنين 20 مايو 2019 23:58
ترمب دعا إسرائيليين للمشاركة في مؤتمر "صفقة القرن" الاقتصادي
وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوات لشخصيات إسرائيلية، للمشاركة في جلسة المنامة الاقتصادية، التي ستقام نهاية الشهر المقبل، وفق قناة (13) العبرية الخاصة.
ترمب يوجه دعوات لشخصيات إسرائيلية للمشاركة في البحرين:
- أشارت القناة، الاثنين، أن تلك الدعوة تأتي ضمن الخطة الاقتصادية الخاصة بـ "صفقة القرن".
- قالت القناة العبرية إن عدة شخصيات إسرائيلية رسمية وغير رسمية من رجال أعمال، تلقت دعوات وأنه من المتوقع أن يتم الاستجابة بشكل إيجابي من قبل المدعوين.
- ذكرت قناة "كان" العبرية (رسمية)، إن إدارة ترمب ستسعى لجمع مئات المليارات من الدولارات لصالح الفلسطينيين ودعمهم اقتصاديا خاصةً في قطاع غزة وذلك ضمن خطة الصفقة.
و"صفقة القرن" هي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو/ حزيران المقبل، ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.
وتستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يونيو/حزيران المقبل، "ورشة عمل" اقتصادية تستهدف جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن "صفقة القرن".
القيادة الفلسطينية ترفض الخطة الأمريكية:
- ترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف التسوية السياسية، منذ أن أعلن ترمب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
- تتهم القيادة الفلسطينية ترمب بالانحياز التام لصالح إسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام، المجمدة منذ 2014.
- يتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها إليها، في 1981.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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