الثلاثاء 9 يوليو 2019 19:43
ترمب خلال لقائه أمير قطر: نقدر التعاون العسكري مع الدوحة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال استقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إنه يقدر التعاون العسكري مع قطر وشرف عظيم له العمل مع أمير قطر الذي وصفه بالصديق.
أبرز تصريحات ترمب:
- أمير دولة قطر قائد يحظى بالاحترام في منطقة مهمة من العالم.
- نقدر التعاون العسكري مع قطر وشرف عظيم لي العمل مع صديق.
- قاعدة العديد في قطر مميزة ومن أهم القواعد العسكرية.
أبرز تصريحات أمير دولة قطر:
- نتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة ونسعى إلى توسيع صداقتنا.
- سنوقع اليوم على عدد من اتفاقات التعاون مع الولايات المتحدة.
- نخطط للاستثمار في البنية التحتية الأمريكية.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية