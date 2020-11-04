الانتخابات الأمريكية
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 20:13

ترمب: تقدمي اختفى بطريقة سحرية بعد ظهور بطاقات مفاجئة لصالح بايدن

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، في نتائج الانتخابات في ولايات رئيسية قائلا إن ثمة بطاقات انتخابية ظهرت مفاجئة لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويسعى ترمب إلى إثارة الشكوك حيال عمليات فرز الأصوات الجارية حالياً في عدة ولايات رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متحدثاُ عن تزوير من دون تقديم أي دليل.

وكتب في تغريدة "مساء أمس كنت متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية" مضيفاً "بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها".

والبطاقات التي يتحدث عنها الرئيس هي تلك التي وصلت عبر البريد ومن الممكن أن تستمرّ عملية فرزها أياماً عدة في بعض الولايات.

ووضع تويتر علامة مضللة على تغريدة ترمب، قائلا إن محتويات هذه التغريدة أو بعدها مضلل.

من ناحية أخرى، قال بايدن إنه "لن يهدأ له بال حتى احتساب كل صوت"، وذلك بعدما أعلن ترمب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عملية فرز الأصوات.

وكتب بايدن في تغريدة "لن يهدأ لنا بال حتى يُحتسب كل صوت".

ورغم عدم اكتمال النتائج في عدد من الولايات المتأرجحة، التي قد تحسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترمب فوزه على خصمه الديمقراطي جو بايدن اليوم الأربعاء.

ورغم تقدم بايدن حتى الآن في نتائج الفرز، إلا أن الإعلان السابق لأوانه من ترمب يؤكد مخاوف يعبّر الديمقراطيون عنها منذ أسابيع، حيث يقولون إن ترمب قد يسعى للطعن في نتائج الانتخابات.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى دراما قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونغرس.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
أول زعيم دولة يهنئ ترمب بالفوز رغم عدم حسم نتيجة الانتخابات
Thumbnail
فوز المسلمتين إلهان عمر ورشيدة طليب بولاية ثانية في الكونغرس الأمريكي
Thumbnail
"البيت الأبيض ينتخب والعربي ينتحب".. تفاعل عربي واسع مع الانتخابات الأمريكية
Thumbnail
بايدن وترمب.. ماذا يحدث في حال النزاع على نتائج الانتخابات الأمريكية؟
Thumbnail
طرائف الانتخابات الأمريكية.. عمدة هيوستن بحنطور وتسعينية ترقص وعجوز بدراجة (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. حماس تفرج عن سجناء فتحاويين في إطار المصالحة
  2. قطر: إعادة الثقة بين دول الخليج تتطلب وقتا طويلا
  3. فرنسا تعزز أمن وسائل النقل العام بعد انفجار روسيا
  4. شاهد: "صرار الليل" يهاجم الحرم المكي بأعداد هائلة
  5. تركيا تخزن قطع غيار الأسلحة المهمة تحسبا للعقوبات الأمريكية