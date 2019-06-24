ترمب تعليقا على التحقيق بمقتل خاشقجي: نحتاج لأموال السعودية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رويترز

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لا حاجة لإجراء المزيد من التحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن بلاده "تحتاج إلى أموال السعودية.

جاء ذلك في مقابلة برنامج "واجه الصحافة" على محطة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بعد أيام من الكشف عن التقرير الذي أعدته مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد بشأن مقتل خاشقجي. أبرز تصريحات ترمب لبرنامج "واجه الصحافة": إنهم يشترون كميات هائلة من المعدات العسكرية بقيمة 150 مليار دولار نستخدمها بالمناسبة. نحن نستخدم هذه المعدات العسكرية.

خلافاً لما يجري به العمل في دول أخرى (لم يسمها) ليس لديها أموال وعلينا أن ندعم كل شيء.

لذا فإن المملكة العربية السعودية هي مشتر كبير لمنتجات أمريكا. هذا يعني شيئا بالنسبة لي. إنها منتج كبير للوظائف.

هذا يجعلك تتغاضى عن بعض تصرفاتهم السيئة؟

لا، أنا لا أحب التصرفات السيئة لأي شخص.

ولدى سؤال ترامب إذا ما كان سيوافق على طلب الأمم المتحدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التحقيق في مقتل خاشقجي، أجاب الرئيس قائلاً: "أعتقد أنه تم التحقيق فيها (قضية مقتل خاشقجي) بشكل كبير". ترمب: المملكة العربية السعودية هي مشتر كبير لمنتجات أمريكا. لقد اطلعت على الكثير من التقارير المختلفة.

ماذا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي؟

لست مثل أحمق يقول، نحن لا نريد التعامل معهم. وبالمناسبة، إذا لم يتعاملوا معنا، فأنت تعلم ماذا يفعلون؟ سيتعاملون مع الروس أو الصينيين. سيشترون معدات رائعة من روسيا والصين رغم أننا نصنع أفضل المعدات في العالم.

خذ أموالهم. خذ أموالهم (السعودية). قتل خاشقجي في 2 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية خلفيات: الأربعاء، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.

كما أعلنت عن وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

قتل خاشقجي في 2 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

بعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر شجار مع أشخاص سعوديين.

أوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، من دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر بإلاجماع مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية اغتيال جمال خاشقجي.