الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 19:54
ترمب: تركيا قد تلجأ إلى روسيا أو الصين للحصول على مقاتلات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن تركيا قد تلجأ إلى روسيا أو الصين أو دول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات "إف-35" الهجومية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قبيل بدء قمة زعماء الناتو في العاصمة البريطانية لندن.
أبرز تصريحات ترمب:
- تم تعليق تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35" بسبب شرائها منظومة "إس-400" الروسية، وما ستفعله تركيا الآن، هو اللجوء إلى روسيا أو الصين أو دول أخرى.
- تركيا لا ترغب في اللجوء إلى دول أخرى من أجل الحصول على طائرات حربية، هم يريدون شراء أفضل المقاتلات، ويريدون شراء أعداد كبيرة من المقاتلات وقد دفعوا إلى الآن مليارات الدولارات.
- تركيا عرضت على إدارة باراك أوباما شراء منظومة باتريوت، لكن إدارة أوباما رفضت هذا العرض، ولهذا اتجهت تركيا نحو روسيا واشترت "إس -400.
- الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا، والاتفاق المبرم بين البلدين حيال الأوضاع في الشمال السوري، أسفر عن نتائج إيجابية.
- تركيا ساعدتنا كثيرا في عملية القضاء على البغدادي، ولم يكن بوسع أنقرة القيام بأفضل ممّا فعلته.
- تركيا حليف جيد في حلف شمال الأطلسي، وستظل كذلك.
أمين عام حلف الناتو
- الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، قال إن تركيا أوقفت عمليتها العسكرية في الشمال السوري، وأن العنف تراجع في سوريا إلى حد كبير.
- ستولتنبرغ شدد على ضرورة التركيز على الحل السياسي في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
- ستولتنبرغ أشار إلى أهمية تركيا داخل حلف الناتو، مبينا أن تركيا أظهرت كفاحا رائعا ضد "تنظيم الدولة"، وأن كفاح الحلف ضد التنظيم ما كان لينجح دون استخدام القواعد التركية.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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