الولايات المتحدة
الجمعة 26 يونيو 2020 19:46

ترمب: بولتون "أحمق" وتعيينه كان خيارا خاطئا (فيديو)

بولتون (يمين) يستمع إلى ترمب (يسار)
غيتي-أرشيفية
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون بعدة توصيفات منها أنه "أحمق"، ومريض"، وكان يريد "قصف الجميع بالقنابل".

جاء ذلك في مقابلة على قناة فوكس نيوز، الخميس، حيث تطرق إلى قضية الكتاب المثير للجدل، الذي أصدره بولتون حول عمله في البيت الأبيض، وينتقد فيه الرئيس ترمب.

وقال ترمب "عند إدارة البلاد يمكن أن تقوموا بخيارات خاطئة، كتعيين شخص أحمق مثل بولتون".

وأردف الرئيس الأمريكي أن بولتون "لم يؤد عمله جيدا، ولم يكن ذكيا"، واعتبر أن كل ما يريده بولتون "هو قصف الجميع بالقنابل".

وأضاف ترمب " أعتقد أنه الرجل الوحيد الذي صادفته td حياتي، ولم أره مبتسما. وسألته: ألا تبتسم على الإطلاق يا جون؟ هذا يفسر الكثير عن طبيعة أي شخص".

وجه بولتون بمذكراته التي نشرت مؤخرا عدة انتقادات لترمب (رويترز)

وأشار ترمب إلى أن السياسة الخارجية التي كان يقترحها بولتون ليست صائبة.

وتابع "بولتون كان شخصا مريضا، هناك أشياء لا تسير على ما يرام لديه، ولاحظت ذلك مبكرا".

ووجه بولتون بكتاب مذكراته الذي حمل عنوان "الغرفة التي حدث فيها ذلك"، انتقادات عدة لترمب، وحمل اتهامات رآها البعض "مؤذية جدا" للرئيس، وبخاصة في هذا التوقيت الذي يدير فيه ترمب حملة لإعادة انتخابه.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
دونالد ترمب
جون بولتون
أحمق ومخطئ

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