الأحد 29 سبتمبر 2019 13:33
ترمب: بلادنا معرضة لخطر لم يسبق له مثيل.. وقلق في أوكرانيا
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المستهدف بتحقيق "سوء استخدام السلطة" مؤيديه من أن بلاده معرضة لخطر لم يسبق له مثيل.
التفاصيل
- جاء تحذير الرئيس الأمريكي في فيديو نُشر على تويتر في إطار الهجمات شبه اليومية التي يشنها ترمب ضد الديمقراطيين.
- أطلق الديمقراطيون الثلاثاء في واشنطن الخطوة الأولى في إجراءات عزل ترمب بشبهة أنه طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن، في خطوة نادرة أحدثت زلزالا في واشنطن.
- أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فتح تحقيق رسمي في هذا الصدد، قائلة إن ترمب نكث بقسم اليمين بسعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لتقويض ترشح بايدن.
- في هجومه، قال الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض متوجها إلى مؤيديه "الديمقراطيون يريدون أخذ أسلحتكم، ويريدون أخذ تغطيتكم الصحية، ويريدون أخذ أصواتكم، ويريدون أخذ حرّيتكم".
- أضاف "لن ندع ذلك يحدث أبدا، لأن مصير بلدنا على المحك بشكل لم يسبق له مثيل.. الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون إيقافي لأنني أكافح من أجلكم.. ولن أدع ذلك يحدث أبدا".
- في تغريدات أخرى، كرر ترمب القول إن التحقيق الهادف إلى عزله هو عبارة عن "حملة مطاردة" سياسية.
- اعتبر ترمب أن النائب الديمقراطي آدم شيف الذي يترأس لجنة داخل مجلس النواب تحقق في تصرفات الرئيس، قد شوه سمعته، قائلا "إن عليه أن يستقيل من الكونغرس".
They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩
إجراءات العزل
- تعهد الديمقراطيون يوم الجمعة بالتحرك بسرعة في قضية عزل ترمب، معتبرين أن الأدلة واضحة على إساءته استخدام السلطة من خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني ومحاولات التستر على مخالفات.
- في أولى الخطوات، طالب ديمقراطيون يرأسون لجانا نافذة في مجلس النواب الجمعة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المقرب من ترمب بتزويدهم وثائق حول قضيّة أوكرانيا، بغية تسريع التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس.
- جاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، توجهوا فيه إلى بومبيو، أنّ "رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلا على عرقلة تحقيق مجلس النواب في هذا الإجراء النادر ضد رئيس أمريكي.
قلق في أوكرانيا
- أبدى سياسيون أوكرانيون قلقهم لاستقالة المبعوث الأمريكي الخاص إلى كييف كورت فولكر إثر تلقيه استدعاء من الكونغرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأمريكي.
- عين فولكر في العام 2017 لتولي الملف الأوكراني، وبخاصة الإشراف على الدعم الحيوي الذي تقدمه واشنطن للبلاد في إطار تصديها لتمرد انفصالي مدعوم من روسيا في الشرق الأوكراني.
- الرئيس الأوكراني السابق "بترو بوروشنكو" وصف المعلومات حول قرار فولكر بأنها "مثيرة للقلق" مشيدا بمساهمته في "تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة" وقال "مع كورت، كنّا جميعا نشعر بثقة أكبر في أوكرانيا".
- فولكر دبلوماسي مخضرم كان سفيرا للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي إبان عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وكان عين في عام 2012 مديرا تنفيذيا لمعهد بجامعة أريزونا.
- يوم الجمعة نشر رؤساء اللجان النيابية الأمريكية التي تتولى التحقيق في القضية رسالة يعرض فيها فولكر على محامي ترمب الشخصي رودي جولياني تدبير لقاء مع مستشار للرئيس الأوكراني.
- بالإضافة إلى فولكر، استدعى رؤساء اللجان خمسة مسؤولين في وزارة الخارجية للإدلاء بإفادات بين الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول والعاشر منه، بينهم السفيرة الأمريكية السابقة إلى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش.
المصدر
فرانس برس