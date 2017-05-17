ترمب والروس
الأربعاء 17 مايو 2017 23:08

ترمب : الظلم اللاحق بي لم يتعرض له أي رئيس أمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن غضبه الأربعاء إزاء المشكلات السياسية التي يواجهها قائلا إن الظلم اللاحق به لم يشهده رئيس أمريكي على مر التاريخ.

وحض ترمب في مستهل كلمته في أكاديمية حرس السواحل الأميركيين الخريجين على الاقتداء به قائلا "قاتلوا، قاتلوا قاتلوا. لا تستسلموا أبدا. وستجري الأمور بخير".

وأضاف "انظروا كيف تتم معاملتي في الفترة الأخيرة خصوصا من قبل وسائل الإعلام. لم يعامل أي سياسي في التاريخ، وأقولها بثقة كبيرة، بمثل هذه الطريقة السيئة أو (يتعرض لمثل) هذا الظلم. لا يمكن أن تدعوهم يحبطون عزيمتكم".

وأعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأربعاء أنها طلبت من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي الإدلاء بشهادته.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الثلاثاء نقلا عن مصادر مقربة من كومي أن ترمب طلب منه خلال اجتماع في المكتب البيضاوي التخلي عن تحقيق جار حول مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.

كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر لم تحددها أن ترمب أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف معلومات استخباراتية سرية للغاية حول تهديد مصدره تنظيم الدولة.  

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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الروس
أمريكا
مخابرات أميركية

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