الانتخابات الأمريكية
الأربعاء 26 أغسطس 2020 22:53

ترمب: الصين ترغب في نجاح بايدن بالانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن قادة الصين ووسائل إعلام حكومية هناك، يرغبون في فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية لبلاده المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء، إن "الإعلام الحكومي الصيني والقادة الصينيون يريدون فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، لو تحقق هذا الأمر، ولن يتحقق، فستمتلك الصين بلادنا".

واعتبر أن فوز بايدن في انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيؤدي إلى "انهيار سوق الأسهم (البورصة)، الذي يحطم أرقامًا قياسية في الوقت الراهن"، في إشارة إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على دعم الصين لمنافسه.

ويتهم ترمب منافسه بايدن بأنه "مؤيد للصين"، في الوقت الذي يوجه فيه رسائل حادة، ويتخذ خطوات صارمة حيال بيجين، التي يرى أنها المسؤولة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى نهاية العام الماضي في الصين، ومنذئذ أصاب الفيروس 24 مليونًا و219 ألفًا و739 شخصًا في العالم، قضى منهم متأثرًا بإصابته 826 ألفًا و657 مصابًا، في حين تعافى 16 مليونًا و714 ألفًا و540 حالة، حتى اللحظة.

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المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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