الولايات المتحدة
الأربعاء 15 يوليو 2020 12:19

ترمب: الشرطة الأمريكية تقتل من البيض أكثر من السود (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال المقابلة مع قناة سي بي إس
وسائل التواصل
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، بأن عدد ضحايا عنف الشرطة من البيض أكثر مما هو من السود في البلاد.

وقال ترمب، في تصريح لقناة سي بي إس، ردا على سؤال لماذا لا يزال الأمريكيون من أصول أفريقية يقتلون على يد الشرطة، إن البيض يُقتلون أيضا. وهذا سؤال رهيب. ومن البيض يقتل عدد أكبر.

وتعليقا على الحملة لإزالة علم الكونفدرالية في البلاد، الذي رفعه مؤيدو العبودية من الولايات الجنوبية أثناء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة في 1861 - 1865، قال ترمب: أعرف أشخاصا يحبون علم الكونفدرالية، وهم لا يفكرون في العبودية.

وأضاف أن هذه هي حرية التعبير، سواء أكان الأمر يخص علم الكونفدرالية أو حياة السود مهمة أو أي شيء آخر تريدون الحديث عنه.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت تقريرا يوم الإثنين، أشارت فيه إلى أن نحو نصف ضحايا عنف الشرطة في الولايات المتحدة من البيض، لكن ذوي البشرة السوداء يقتلون بشكل غير متناسب، نظرا لأن نسبتهم من مواطني الولايات المتحدة تبلغ 13% فقط.

وشهدت الولايات المتحدة موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا يوم 25 مايو/أيار الماضي.

وأصبحت الاحتجاجات هي الأعنف منذ سنوات في الولايات المتحدة، وأثارت أصداء على نطاق عالمي.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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ترمب
السود
قتل

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