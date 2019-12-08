الأحد 8 ديسمبر 2019 20:36
ترمب: أنا الصديق الأفضل لإسرائيل
حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كسب أصوات الناخبين اليهود الأمريكيين المهمة سياسيا عبر خطاب في فلوريدا وصف نفسه خلاله بـ"أفضل صديق" لدى إسرائيل في تاريخها.
التفاصيل
- اعتبر ترمب خلال مؤتمر في هوليود بفلوريدا أن اليهود الأمريكيين أخطأوا بالتصويت للديمقراطيين في عهد سلفه باراك أوباما.
- ترمب قال "صوّت العديد منكم لأشخاص في الإدارة السابقة.. سيكون عليكم في يوم ما تفسير ذلك لي إذ لا أعتقد أنهم أحبوا إسرائيل كثيراً".
- ترمب أضاف أنه في المقابل "لم يكن لدى الدولة اليهودية يومًا صديقًا أفضل في البيت الأبيض من رئيسكم دونالد ترمب".
- جاءت تصريحات ترمب خلال اجتماع المجلس الإسرائيلي الأمريكي، وهو منظمة غير ربحية من بين مموليها قطب الكازينوهات الملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون أديلسون وزوجته ميريام، وكلاهما من أبرز أنصار ترمب.
خلفيات
- يشكل اليهود قسمًا صغيراً فقط من شريحة الناخبين في فلوريدا لكن تأثيرهم يعد قويًا وحاسمًا في الولاية "المتأرجحة" أي التي يمكن أن تغيّر معسكرها بين الجمهوريين والديمقراطيين من انتخابات لأخرى.
- تاريخيًا، لطالما صوت غالبية اليهود لصالح الديمقراطيين.
- عمل ترمب جاهداً لكسب تأييد اليهود الأمريكيين في وقت يأمل بتكرار استراتيجيته التي اتبعها في 2016 في انتخابات العام المقبل التي يسعى للفوز بولاية ثانية فيها عبر تراكم أصوات المجمعات الانتخابية في الولايات الرئيسية.
- منذ توليه السلطة، أحدث ترمب تحولاً في السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على مدى عقود من خلال امتثاله لسلسلة مطالب إسرائيلية في سياسيات أثارت حفيظة الفلسطينيين.
- اعترف ترمب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل واعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، التي احتلتها من سوريا سنة 1967.
- في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت إدارة ترمب أنها ستتوقف عن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية غير شرعية، في تخل عن عقود من التوافق الدولي بشأن هذه المسألة.
المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية