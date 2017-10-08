أمريكا وكوريا الشمالية
الأحد 8 أكتوبر 2017 00:15

ترمب: أمر واحد فقط سيفلح مع كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (السبت) إن "أمرا واحدا فقط سيفلح" عند التعامل مع كوريا الشمالية.

وذلك بعدما فشلت حوارات قامت بها إدارات سابقة مع بيونغ يانغ في إحراز أي نتائج.

وكتب ترمب على تويتر قائلا "رؤساء وإدارات تحدثوا إلى كوريا الشمالية على مدى 25 عاما، توصلوا إلى اتفاقات وجرى دفع أموال كثيرة".

وأضاف "هذا لم يجد نفعا، جرى انتهاك الاتفاقات قبل أن يجف حبر توقيعها وهو استهزاء بالمفاوضين الأمريكيين. عفوا لن يفلح سوى أمر واحد!".

ولم يوضح ترمب إلى أي شيء كان يشير.

وكان الرئيس الأمريكي هدد بتدمير كوريا الشمالية إذا اقتضت الضرورة حماية للولايات المتحدة وحلفائها.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
كوريا الشمالية
بيونغ يانغ
دونالد ترامب

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