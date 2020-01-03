مقتل قاسم سليماني
الجمعة 3 يناير 2020 23:52

ترمب: أمرت بقتل سليماني لمنع حرب لا إشعالها[فيديو]

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر بقتل قاسم سليماني
ترمب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة إنه أمر بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني لمنع حرب لا إشعالها مشيرا إلى أن سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة ضد أمريكيين.

وأبلغ ترمب الصحفيين في منتجعه مار الاجو بولاية فلوريدا "سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة وشريرة ضد دبلوماسيين وجنود أمريكيين لكننا ضبطناه متلبسا وقمنا بتصفيته".

وتابع ترمب "تحركنا الليلة الماضية لمنع حرب. لم نتحرك لإشعال حرب" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران.

وقال ترمب إن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كان بتوجيهات من سليماني.

وأضاف "استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن".

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى "تغيير النظام" في طهران، مضيفا: "أكن احتراما كبيرا للشعب الإيراني".
وقُتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وآخرون فجر الجمعة في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، ما يثير مخاوف من نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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