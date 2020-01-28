الثلاثاء 28 يناير 2020 22:01
ترمب: آن الأوان للعالم الإسلامي أن يصحح خطأ مهاجمة إسرائيل عام 1948
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء إنه آن الأوان للعالم الإسلامي أن "يصحح خطأه بمهاجمة إسرائيل عام 1948"، وذلك خلال عرضه لخطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وعرض ترمب خطته المعروفة باسم "صفقة القرن" خلال كلمة في البيت الأبيض وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتعهد ترمب في خطته بالإبقاء على القدس "عاصمة موحدة" لإسرائيل، مضيفا أنه لن يطلب من إسرائيل "التخلي عن أمنها"، على حد قوله.
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ترمب يعلن "صفقة القرن" للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
المصدر
الجزيرة مباشر
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