أمريكا وكوريا الشمالية
الخميس 7 سبتمبر 2017 23:32

ترمب: آمل ألا أضطر لاستخدام العمل العسكري في كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس إنه يفضل تجنب العمل العسكري للتعامل مع التهديد النووي لكوريا الشمالية.

واستدرك ترمب قائلا إن جهودا دبلوماسية سابقة فشلت في الضغط على بيونغ يانغ للتوقف عن تطوير صواريخها.

وتابع خلال مؤتمر صحفي "العمل العسكري يمكن أن يكون خيارا بالتأكيد. هل هو حتمي؟ لا شيء حتمي".

وأضاف "أفضل عدم السير في طريق الخيار العسكري... إذا ما استخدمناه في كوريا الشمالية فسيكون يوما حزينا جدا لها".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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أمريكا
كوريا الشمالية
دونالد ترمب

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