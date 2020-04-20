ترك الهندسة وتفرغ ليوتيوب.. أحمد أبو زيد يعيد تدشين قناته بهوية جديدة

تخرج أحمد أبو زيد (27 عاما) من كلية الهندسة جامعة طنطا عام 2014. عمل لمدة عام ونصف في مجال تخصصه، ثم قرر بعد 10 أشهر من الصراع النفسي أن يستقيل من عمله، ويلبي شغفه.

لم يعينه أحد على اتخاذ القرار الصعب، والتضحية بسنوات الدارسة في واحدة من أهم كليات القمة بمصر؛ والتي يشد إليها الرحال، ويحتدم عليها التنافس.

أثناء عمله مغتربا في مدينة "مرسى علم" بعيدا عن أهله وعائلته، انكب على متابعة مقولات الشخصيات العامة Quotes، والتي حفزته على استجماع شجاعته، واتخاذ قرار الاستقالة، وتحويل مساره المهني والتفرغ لإنتاج المحتوى على يوتيوب.

مدون الفيديو أحمد أبو زيد يتحدث عن قرار تركه للعمل في مجال الهندسة للتفرغ لقناته على يوتيوب

دروس أون لاين

دشن قناة "دروس أون لاين" عام 2012، ويتابعها 3.83 ملايين مشترك، وحققت ما يقرب من 160 مليون مشاهدة. أما قناته الشخصية؛ فيتابعها 267 ألف مشترك.

بدأت "دروس أون لاين" تنمو ببطء حتى تفرغ لها تماما. عنيت بعدة موضوعات رئيسية؛ وهي: الدراسة وتطوير المهارات، إنتاج المحتوى على يوتيوب، العمل الحر، اللغة الإنجليزية، لقاءات مع ضيوف ومشاهير.

تُولي القناة اهتماما كبيرا بالموضوعات التي تهم مدوني الفيديو، مثل التصميم على فوتوشوب، التسوق من أمازون، مشاكل مدوني التقنية مع الجمارك، الكاميرات وأنواعها.

كما تستهدف شريحة الطلاب، وتقدم لهم طرقا حديثة في إدارة وقت المذاكرة أثناء الثانوية العامة والجامعة، وتجنب المشتتات، واختيار الجامعة المناسبة، ومجال التخصص.

أما عن اللغة الإنجليزية، فيركز أبو زيد على الفيديوهات المبسطة في تعليم اللغة، مثل استخدام حروف الجر، والتعبيرات الشائعة، والفروق بين الكلمات المتشابهة، والأفعال المساعدة، وشرح الأزمنة، ويقدم نصائح لتطوير اللغة من خلال مشاهدة فيديوهات محادثات تيد TED talks والأفلام الأجنبية.

يمتلك أبو زيد أسلوبا سلسا في شرح اللغة الإنجليزية، ويلهم متابعيه بتجربته في تعلم الإنجليزية؛ وهو خريج المدارس الحكومية، وأول عهده بدراسة الإنجليزية في الصف الرابع الابتدائي.

استطاع من خلال التعلم الذاتي، ومشاهدة الأفلام الأجنبية، والتعلم والخطأ أن يصبح معلما للإنجليزية عبر يوتيوب.

الهوية البصرية الجديدة لقناة "دروس أون لاين"

عود حميد

استعادت قناة أبو زيد رونقها مؤخرا بعد شهور من الركود النسبي، وانشغاله بالزواج، وانقطاعه لفترة عن متابعيه، وقام بتدشين هوية بصرية جديدة للقناة Rebranding بتصميم بسيط ودال.

انتقد أبو زيد في مقطع بعنوان "ليه يوتيوب بقى كدا؟" دعم منصة يوتيوب للمحتوى غير الهادف؛ الذي يشارك الناس فيه أدق خصوصياتهم لحصد المشاهدات وجني الشهرة والأرباح.

واستغل العزل المنزلي وحظر التجوال في مناقشة الكتب مع أصدقائه في (نادي الكتاب السري).

عادة ما يمتلئ صندوق الوصف في فيديوهاته بروابط عن الكاميرا والعدسة والإضاءة المستخدمة في إعداد الفيديو، أكثر من المراجع والمحتوى العلمي، وهذا يعكس رغبته في تدريب صناع المحتوى الجدد، وإلهامهم بأدوات العمل الاحترافية.

لا يوجد حد فاصل بين قناته الشخصية، وقناة "دروس أون لاين"، رغم تغيير الصورة واختلاف الشكل البصري، إلا أن قناة "دروس أون لاين" تقدم الكثير من المحتوى المتشابه مع محتوى مدونته المرئية.

يتمتع أبو زيد بحضور كبير، ويقدم بأسلوبين من الصعب اجتماعهما: نشود الكمال (الاحترافية) والبساطة في آن واحد، على سبيل المثال: يخصص غرفة في منزله بطراز حداثي لإنتاج محتوى يوتيوب بكاميرات احترافية، وفي نفس الوقت يصور بيته وسط الحقول الزراعية ببساطة وحب واعتزاز حيث ينتمي.

أحمد أبو زيد ينتقد سياسية يوتيوب

ماذا بعد؟

لم يؤثر غيابه لشهور في خفوت نجمه، أو قلة شعبيته، فهو متحدث بارع، يجيد فن البساطة، ويعبر عن نفسه بأريحية، ويلهم غيره دون جهد.

رغم تميزه في تعليم الإنجليزية على يوتيوب، إلا أنه يقع دوما في فخ التبسيط الشديد، ولم يضع خطة واضحة لتعليم اللغة وفق مستويات أو تسلسل معلوماتي معين.

ينجح في كل محتوى يقدمه على حدة، ولكن يبدو إجمالا أن محتوى قناته مشتت، ولا يوجد جدول زمني معلن لمتابعيه في بث الفيديوهات، ولا تستطيع بوضوح أن تحدد الهدف الرئيسي من القناة، والشريحة الرئيسية التي تتابعه بانتظام.

يحتاج إلى مراجعة حساباته، وتقييم محتواه، فهو يستند إلى جماهيرية كبيرة، تتطلب التفكير باستراتيجية أكثر وضوحا في جذب الجمهور وإنتاج المحتوى.

والسؤال الأخير الذي قد يطرحه عليه أحد متابعيه: هل قناة "دروس أون لاين" تعطي دروسا في الإنجليزية؟ أم دروسا في الحياة؟

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