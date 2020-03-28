الأحد 29 مارس 2020 00:05
تركي يلجأ لطائرة مسيرة لتفادي الخروج بسبب كورونا(فيديو)
لجأ مواطن تركي لوسيلة تسوق مبتكرة لتفادي الخروج من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وابتكر المواطن التركي حسن كورت وسيلة جديدة للتسوق، يستطيع من خلالها الالتزام بتعليمات وزارة الصحة التركية واتباع الحجر الصحي في المنازل، بالتسوق عن طريق طائرة مسيرة
ويرسل كورت الذي يعيش في منطقة أكجالان بمدينة أنطاليا جنوب تركيا، طائرته بدون طيران دون الخروج من منزله لحماية نفسه وعائلته من الفيروس.
Evden çıkamadı, alışveriş için evden markete drone yolladı— Biz10 TV (@Biz10TV) March 23, 2020
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kurt isminde bir vatandaş, kendisini ve ailesini virüsten korumak için dışarı çıkmadan alışverişini drone ile yapıyor. pic.twitter.com/DiFri3svs6
المصدر
الجزيرة مباشر
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