فيروس كورونا
الأحد 29 مارس 2020 00:05

تركي يلجأ لطائرة مسيرة لتفادي الخروج بسبب كورونا(فيديو)

المواطن التركي حسن كورت
المواطن التركي حسن كورت
مواقع التواصل الاجتماعي
لجأ مواطن تركي لوسيلة تسوق مبتكرة لتفادي الخروج من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وابتكر المواطن التركي حسن كورت وسيلة جديدة للتسوق، يستطيع من خلالها الالتزام بتعليمات وزارة الصحة التركية واتباع الحجر الصحي في المنازل، بالتسوق عن طريق طائرة مسيرة

ويرسل كورت الذي يعيش في منطقة أكجالان بمدينة أنطاليا جنوب تركيا، طائرته بدون طيران دون الخروج من منزله لحماية نفسه وعائلته من الفيروس.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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