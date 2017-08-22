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الثلاثاء 22 أغسطس 2017 09:21

تركي يتناول أكثر من كيلوغرامي عسل في 3 دقائق فقط

بثلاث دقائق فقط.. تركي يتناول 2.250 كيلو من العسل
الأناضول
أعلنت بلدية قضاء فينيكا بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، فوز المواطن آيهان آزاك (49 عاما)، بمسابقة تناول العسل، ضمن فعاليات مهرجان "عسل أرنز".

وأوضح بيان صادر عن البلدية، أن "آزاك" تمكن من تناول كيلو غرامين و125غراما من العسل في 3 دقائق فقط، ليحصل على المرتبة الأولى بين المتسابقين.

وتأتي مسابقة تناول العسل، ضمن مهرجان "عسل أرنز" الذي ينتجه النحل من شجر الصنوبر.

وتنظم جمعية التضامن لمنتجي عسل أرنز المهرجان، الذي يعد نوعًا من الترويج للعسل المستخرج في المنطقة.

وأورد البيان كلمة لـ "كاغان عثمان صاري أوغلو" رئيس بلدية "فينيكا"، قال فيها إن عسل أرنز ينتجه النحل على ارتفاع ألفي متر عن سطح البحر، ويتميز بجودته العالية.

المصدر
الأناضول
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مهرجان عسل أرنز
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