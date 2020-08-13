كرة قدم
الخميس 13 أغسطس 2020 10:42

تركي آل الشيخ ينفي أي علاقة له برحيل رمضان صبحي عن الأهلي

رمضان صبحي انتقل إلى نادي بيراميدز الذي يملكه تركي آل الشيخ
رويترز
خرج تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز بمصر ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن صمته بشأن الاتهامات التي طالته بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي عن النادي الأهلي.

وصب تركي آل الشيخ جام غضبه في منشور على حسابه بفيسبوك قال فيه "اخجلوا، هو إزاي الواحد يشرح؟ إنه ملوش أي علاقة في أي حاجة بتحصل؟ إزاي، هو الواحد في إيه ولا في إيه، لا ده شغل مُمنهج".

وأضاف "هو اسم تركي شماعة لأي حاجة ولا إيه، عيب، قلت للمرة المليون ليس لي علاقة بأي شيء، ولن يكون لي علاقة بشيء، مهما حدث".

ورغم النفي القاطع لآل الشيخ لأي تدخل له في صفقة انتقال لاعب خط الوسط رمضان صبحي من النادي الأهلي إلى نادي بيراميدز الذي كان مالكا سابقًا له إلا أن مغردين شككوا في كلامه، وأصروا على تلاعب المستشار السعودي بالأندية المصرية عن طريق استخدام الأموال.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس الأربعاء أن صبحي بات خارج حساباته بعد إبلاغ اللاعب النادي برغبته في الانتقال إلى فريق بيراميدز.

وكشف مدير التعاقدات في الأهلي أمير توفيق عن الموقف النهائي من التعاقد مع صبحي، الذي انتهت إعارته من هدرسفيلد تاون الإنجليزي في 30 يونيو/حزيران الماضي، بقوله إن اللاعب لم يتلق عرضا أوروبيا يرضي طموحه، ليقرر الانتقال إلى بيراميدز.

وشنت جماهير الأهلي حملة على اللاعب من خلال وسم باسمه يحتل الصدارة على تويتر في مصر منذ صباح الأربعاء.

يذكر أن صبحي هو اللاعب المصري الرابع الذي يفضل نادي بيراميد على الأهلي، حيث نجح بيراميدز في إقناع أحمد فتحي والحارس شريف إكرامي بعدم التجديد للأهلي والانضمام لصفوفه، وذلك بعد انتقال عبد الله السعيد من الأهلي إلى بيراميدز قبل الجميع.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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تركي آل الشيخ
النادي الأهلي المصري
نفي
رمضان صبحي

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