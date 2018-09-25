الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 09:57
تركي آل الشيخ يقرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر
أعلنت قناة "بيراميدز" الرياضية أن تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، اتخذ قرارا نهائيا بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.
التفاصيل:
- لاحقا أعلنت قناة بيراميدز على صفحتها الرسمية: "عاجل ورسميا.. المستشار تركي آل الشيخ يكرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر".
- أكدت القناة عبر حسابها على تويتر أن نادي بيراميدز سيبقى تحت تصرف الثلاثي حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن.
- نشرت القناة نقلا عن تركي آل الشيخ قائلا: "كل رجل في بيراميدز في ذمتي".
عاجل ورسمياً معالى المسشتار تركي آل الشيخ يقرر الانسحاب بشكل نهائي من الاستثمار في مصر وسيجلب عقود احتراف للاعبي الفريق وعقود للعاملين بالقناة pic.twitter.com/UfvMIb8MWq— Pyramids TV (@pyramids_tv) September 25, 2018
- أضافت القناة أن آل الشيخ "سيجلب عقود احتراف للاعبي بيراميدز وعقودا للعاملين بالقناة".
- وجه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور دعوى إلى تركي آل الشيخ إلى استكمال استثماره الرياضي في مصر.
خلفيات:
- تعرض تركي لهتافات مناهضة له بألفاظ نابية على هامش مباراة الأهلي مع نادي حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.
- هتافات جماهير النادي الأهلي جاءت عقب أيام من أزمة مع علاء نبيل مدرب المقاولون العرب الذي هاجم نادي بيراميدز ومالكه عقب خسارته في الجولة الماضية (0-1).
- صدحت الجماهير بهتافات تطالب النظام المصري بالإفراج آلاف المعتقلين بالسجون إلى جانب زملائهم من روابط الألتراس.
- تركي آل الشيخ استحوذ على نادي الأسيوطي ودعمه بالعديد من الصفقات، قبل أن يغير اسمه إلى بيراميدز.
- جماهير الكرة في مصر دعا إلى وقف تدخلات آل الشيخ في الكرة المصرية، سواء على صعيد الأندية أو انتقالات اللاعبين.
- تصدر هاشتاج
#الا_تركي_ال_الشيخ في مصر والسعودية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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