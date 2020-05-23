تركي آل الشيخ يحطم تلفازا بعد خسارته في البلاي ستيشن.. ومغردون: عقليات صغيرة (فيديو)
وأظهر المقطع تركي آل الشيخ وهو يقول "اليد خربانة" بينما بدا سعود السويلم، الرئيس السابق لنادي النصر، الذي كان يلعب معه، وهو يضحك.
كما نشر تركي آل الشيخ المقطع بنفسه على حسابه بموقع تويتر.
في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت pic.twitter.com/NrNjZ2jbVD— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 22, 2020
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وعلق مغردون على هذه اللقطات، وقال الإعلامي ياسر أبو هلالة" في زمن كورونا وفي آخر أيام رمضان يقدم سعود آل الشيخ المستشار الأقرب لـMBS وقائد فيلق الترفيه مع صديقه رجل الأعمال سعود السويلم نموذجا في التباعد الاجتماعي والسلوك الحضاري في تحطيم الشاشة.. مع الترويج لأعمال الخير لهما ! يرابطان في الحد الجنوبي"!
وقال حساب باسم أحمدي جاسم" خذ هذا يعتبر مستشار ويخطط لبلد".
خذ هذا يعتبر مستشار ويخطط لبلد 😂 pic.twitter.com/Jy2EgzTZMj— قرناس #المعالي_كايده (@alhammadijassim) May 22, 2020
أمّا حساب (التفريط) فقد كتب "تركي آل الشيخ يخالف القوانين ويخرق الحظر ويستضيف شخصا إلى مقر إقامته".
وأضاف "أبو ناصر يضرب التلفزيون ويصور ذلك ببث مباشر، ماذا لو كان مواطنا عاديا فعل ذلك؟ لماذا يعاقب من يأتي بحلاق في غير أوقات الحظر ولا يعاقب تركي مع أنه جاء بشخص في وقت الحظر؟ هل العقوبة للمواطنين الضعفاء فقط"؟
#تركي_ال_الشيخ يخالف القوانين ويخرق الحظر ويستضيف شخصا الى مقر إقامته#ابو_ناصر_يضرب_التلفزيون ويصور ذلك ببث مباشر.— ا لــ ـتــ ـفــ ـريــ ـط (@TAFRIT_KSA) May 23, 2020
ماذا لو كان مواطنا عاديا فعل ذلك؟
لماذا يعاقب من يأتي بحلاق في غير أوقات الحظر ولا يعاقب تركي مع انه جاء بشخص في وقت الحظر؟
هل العقوبة للمواطنين الضعفاء فقط؟ pic.twitter.com/JMyxIVCNqx
وكتب حساب باسم جاسم "وأما بنعمة ربك فحدث.. صدق الله العظيم، الشعب طفشان وضريبة مضافة والطائش يستعرض بعضلاته في Play station حد يقول له إنه رجل دولة ما هو جالس في حضانة أطفال".
واما بنعمة ربك فاحدث .. صدق الله العظيم— قـــطــر.🇶🇦.العـــز (@jassim80800) May 22, 2020
الشعب طفشان وضريبةمضافة والطائش يستعرض بعضلاتةفي Play station حد يقولة انة رجل دولة ماهو جالس في حضانة اطفال pic.twitter.com/yBatNzOUdH
وقال عبد الله محمد الإبي "شاهدوا بالله عليكم مثل هذه العقليات الصغيرة هي من تحكم السعودية ويعتمد عليها في تقرير مصير شعبها! الله الله ماهذا الغبن فيما العلماء والمفكرون داخل المعتقلات والسجون .... حسبنا الله ونعم الوكيل".
شاهدوا بالله عليكم مثل هذه العقليات الصغيرة هي من تحكم #السعودية ويعتمد عليها في تقرير مصير شعبها !— عبدالله محمد الإبـي (@AbDebby1) May 23, 2020
الله الله ماهذا الغبن فيما العلماء والمفكرين داخل المعتقلات والسجون .... حسبنا الله ونعم الوكيل،
ربِ أقم الساعة pic.twitter.com/EYy296dw7y