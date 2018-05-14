مسيرة العودة
الاثنين 14 مايو 2018 16:16

تركيا: واشنطن تتحمل مع إسرائيل مسؤولية مجزرة غزة

قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن الإدارة الأمريكية "تتحمل إلى جانب الحكومة الإسرائيلية مسؤولية المجزرة التي طالت الفلسطينيين اليوم".

وفي تغريدة له على حسابه في موقع تويتر، الاثنين، أضاف بوزداغ "نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيزيد من حالة عدم الاستقرار وغياب الثقة".

وأكد أنه "مهما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على خطوات وإجراءات، فإنها تعتبر في حكم العدم بالنسبة لتركيا".

وشدد أن "القدس ستتحرر عاجلًا أم آجلًا وسيتحتم على الولايات المتحدة وإسرائيل تركها لأصحابها الأصليين".

واستشهد منذ صباح اليوم 43 شخصًا، وأصيب أكثر من 1800 آخرين خلال التظاهرات في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.

وتجرى الولايات المتحدة رسميًا اليوم، إجراءات نقل سفارتها للقدس، في حضور ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترمب.

المصدر
الأناضول
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