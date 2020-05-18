تركيا
الاثنين 18 مايو 2020 16:18

تركيا.. نجاح اختبار رؤوس صواريخ تحدد الأهداف بالليزر (فيديو)

صواريخ "KİTİ-84" المحلية الموجهة والقادرة على تحديد وتتبع الهدف عن طريق الليزر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، نجاح اختبار رؤوس صواريخ "KİTİ-84" المحلية الموجهة والقادرة على تحديد وتتبع الهدف عن طريق الليزر.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان، أن رؤوس الصواريخ مصنعة بقدرات وإمكانات محلية بحتة.

وأضاف البيان أن الاختبار جرى بإشراف قيادة القوات الجوية التركية.

ونشرت الدفاع التركية على صفحتها في تويتر، مشاهد من الاختبار.

اكتفاء ذاتي

يذكر أن تركيا خطت خطوات كبيرة نحو إنتاج الأسلحة محليا، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الصادرات وتقليل اعتمادها على الواردات بنسبة 48% مقارنة بفترة السنوات الخمس السابقة.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) انخفضت واردات تركيا من الأسلحة بين عامي 2015 و2019 بنسبة 48% عن فترة الخمس سنوات السابقة. ولم تكتف أنقرة بخفض واردات السلاح، بل زادت أيضًا صادرات الأسلحة بنسبة 86% بين عامي 2015 و2019. 

كما أن من بين أهداف رؤية عام 2023، في الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تصبح تركيا دولة مكتفية ذاتيا من حيث التسليح.

وكانت صحيفة “إنفورميشن” الدنماركية قد نشرت تقريراً حول الطائرات التركية المسيرة الاستطلاعية منها والمسلحة، قالت فيه إن تركيا باتت قوة عظمى في الشرق الأوسط في مجال الطائرات المسيرة عن بعد.

المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
أسلحة
صواريخ
ليزر

اقرأ أيضا

Thumbnail
ممنوع الاقتراب.. معاناة ليلى سويف تلخص مأساة أهالي المعتقلين بمصر
Thumbnail
عائلة الهذلول تدعو لإطلاق سراح لجين والتحقيق مع سعود القحطاني
Thumbnail
أكاديمي بريطاني: حملة سعودية "ممنهجة" ضد توكل كرمان
Thumbnail
ما أهمية سيطرة حكومة الوفاق الليبية على قاعدة الوطية الجوية؟
Thumbnail
الخارجية الليبية توثق أدلة ضد الإمارات.. والسراج: تحرير "الوطية" يقربنا من يوم النصر

الأكثر قراءة

  1. ممنوع الاقتراب.. معاناة ليلى سويف تلخص مأساة أهالي المعتقلين بمصر
  2. عائلة الهذلول تدعو لإطلاق سراح لجين والتحقيق مع سعود القحطاني
  3. تركيا.. نجاح اختبار رؤوس صواريخ تحدد الأهداف بالليزر (فيديو)
  4. أكاديمي بريطاني: حملة سعودية "ممنهجة" ضد توكل كرمان
  5. ما أهمية سيطرة حكومة الوفاق الليبية على قاعدة الوطية الجوية؟