تركيا
الثلاثاء 21 أغسطس 2018 23:51

تركيا: مطلقا النار على السفارة الأمريكية بأنقرة "كانا مخمورين"

سيارة شرطة تركية متوقفة أمام السفارة الأمريكية في أنقرة
سيارة شرطة تركية متوقفة أمام السفارة الأمريكية في أنقرة
رويترز
ذكرت مصادر أمنية تركية (الثلاثاء) أن اثنين من مطلقي النار على السفارة الأمريكية في أنقرة، زعما أثناء التحقيق أنهما "كانا مخمورين" قبيل إقدامهما على إطلاق النار أمس على مبنى السفارة

وقالت المصادر لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء، إن الاستخبارات التركية توصلت إلى رقم لوحة السيارة التي أطلق منها النار على السفارة بعد التدقيق في مشاهد 200 كاميرا مراقبة.

وأفادت أن الشرطة التركية حققت مع 42 شخصا للكشف عن ملابسات القضية، قبل القبض على الموقوفين "أحمد جليك تان" و"عثمان غونداش".

وأضافت المصادر أنه من المرتقب أن تحيل مديرية الأمن العام في أنقرة، المتهمين إلى النيابة العامة، بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وأمس الإثنين، تعرضت السفارة الأمريكية في أنقرة، لإطلاق نار من سيارة، لم تسفر عن خسائر بشرية واقتصرت على بعض الأضرار المادية.

وأكد بيان صدر عن ولاية أنقرة (الاثنين) أن قوات الأمن ألقت القبض على شخصين اعترفا بتنفيذ حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية.

وأشارت الولاية إلى أن "الشرطة ضبطت مع الشخصين سيارة ومسدس عيار 9 ملم، استخدما في الحادث المذكور".

وأوضحت أن "تحريات الشرطة أظهرت أن الشخصين المذكورين من أصحاب السوابق، ولديهما سجلًا جنائيًا حافلًا بالجرائم بدءًا من تعاطي المخدرات وصولًا إلى سرقة السيارات".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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السفارة الأمريكية بأنقرة
إطلاق نار
العلاقات الأمريكية التركية
ترامب
أردوغان

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