تركيا
الاثنين 24 يونيو 2019 10:14

تركيا: مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو يفوز بانتخابات إسطنبول

مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أكرم إمام أوغلو فاز بانتخابات بلدية إسطنبول
فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أكرم إمام أوغلو بانتخابات بلدية إسطنبول متفوقا على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم وفق النتائج الأولية للفرز.
التفاصيل
  • أعلن بن علي يلدريم فوز منافسه أكرم إمام أوغلو بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول.
  • هنأ بن علي يلدريم منافسه بعد حصوله على 53.6% عقب فرز 94% من الأصوات.
  • سي.إن.إن ترك: مرشح حزب الشعب الجمهوري متقدم في إعادة انتخابات بلدية إسطنبول بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.

خلفيات
  • في 6 من مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، التي جرت نهاية مارس/ آذار، وإعادة إجرائها.
  • فاز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الأولى بفارق 13 ألف صوت على بن علي يلدريم.
  • جاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4 أعضاء.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
تركيا
انتخابات
إسطنبول

اقرأ أيضا

Thumbnail
رفض عربي واسع لـ "صفقة القرن" للسلام في الشرق الأوسط
Thumbnail
ترمب: دفعي للحرب مع إيران كان مقززا

الأكثر قراءة

  1. رفض عربي واسع لـ "صفقة القرن" للسلام في الشرق الأوسط
  2. ترمب: دفعي للحرب مع إيران كان مقززا
  3. السودان: العسكري يرفض المبادرة الإثيوبية رغم موافقة قوى التغيير
  4. صحيفة مصرية خاصة تغلق أبوابها بسبب "الحجب"
  5. خطط أمريكا الاقتصادية للفلسطينيين "محتوى قديم في شكل جديد"