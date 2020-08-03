تركيا: محاولات تبييض سياسات الإمارات "مؤسفة وغير مجدية"

قالت تركيا إن وصف البحرين للأنشطة الإماراتية المزعزعة للاستقرار في المنطقة بـ"البنّاءة"، وإظهار ردة الفعل التركية على أنها "تستهدف الأشقاء العرب"، هو محاولة مؤسفة وغير مجدية.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، الإثنين، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية البحرينية بشأن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال لقاء مع قناة الجزيرة أجراه في 31 يوليو/ تموز الفائت، لا تعكس الحقائق.

ودعت الوزارة، إدارة أبوظبي والحكومات الداعمة لها للعودة إلى رشدها، مؤكدة على الأخوة والصداقة القائمة بين الشعوب العربية وتركيا.

وأضافت: لا يمكن الدفاع عن السلام والاستقرار والأمن الإقليمي من خلال مساندة الانقلابيين، إنما بالوقوف إلى جانب القانون والشرعية.

وذكرت أن إلصاق صفة "البنّاءة" على الأنشطة الإماراتية المزعزعة للاستقرار، والتي تنتهك القوانين الدولية والقيم الأخلاقية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، في مناطق مثل سوريا وليبيا واليمن والقرن الأفريقي، وإظهار ردة الفعل التركية المحقة على أنها تستهدف الأشقاء العرب، هو محاولة مؤسفة وغير مجدية.

وعلى صعيد متصل، أشارت وزارة الدفاع التركية إلى أنها تتعامل مع الملف الليبي وفق مبدأ ليبيا لليبيين.

وشددت على أن تركيا تهدف إلى أن تكون ليبيا دولة مزدهرة وذات سيادة مستقلة وموحدة، تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليًّا).

وأردفت: الوجود التركي في ليبيا يأتي ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة وفق القانون الدولي، وبدعوة من حكومة الوفاق الوطني الشرعية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لا بطلب من الانقلابيين، وأكدت أن تركيا ستواصل بعزم وتصميم تقديمها الدعم الاستشاري والمساعدات والتدريب العسكري لليبيا.

وكان أكار قد صرَّح، الخميس الماضي، بأن الإمارات "دولة وظيفية تخدم غيرها سياسيًا أو عسكريًا، وتُستخدم عن بعد"، مضيفًا في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن "أبو ظبي ارتكبت أعمالًا ضارة في ليبيا وسوريا"، وتوعّد أكار الإمارات قائلًا: "سنحاسبها في المكان والزمان المناسبين".

ودعا أكار الإمارات إلى أن "تنظر لضآلة حجمها ومدى تأثيرها وألا تنشر الفتنة والفساد"، واتهمها بدعم "المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا" بقصد الإضرار بأنقرة.

وزير الدفاع التركي: الإمارات أضرت بنا وسنحاسبها في المكان والزمان المناسبين

من جهتها، دعت الإمارات، تركيا إلى الكف عن التدخل في الشأن العربي والتخلي عما أسمتها "الأوهام الاستعمارية" و"منطق الباب العالي".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، السبت الماضي، إنه ينبغي على تركيا التوقف عن التدخل في الشأن العربي منتقدا تصريحات وزير الدفاع التركي بخصوص ليبيا.

وقال قرقاش عبر موقع تويتر: "منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي، العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن".

واعتبر قرقاش أن "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده"، مشيرًا إلى أنه "من الأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

التصريح الإستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 1, 2020

وتدعم مصر والإمارات وفرنسا وروسيا قوات حفتر منذ سنوات، وكثفت دعمها لقواته أثناء هجوم استمر لأكثر من عام بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.

وشنّت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، حاليًّا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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