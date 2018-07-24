أمريكا وتركيا
الثلاثاء 24 يوليو 2018 22:05

تركيا: لسنا مجبرين على الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
رويترز-أرشيف
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده ليست مجبرة على الالتزام بقرارات العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأضاف أن تركيا تعارض العقوبات الأمريكية ضد إيران،ـ مشيرًا إلى أن تركيا تلتزم مثل كل بلد بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة ضد إيران، إلا أنها غير مجبرة على الالتزام بالعقوبات الأمريكية.

وذكَّر الوزير التركي بعدم مشاركة بلاده في العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد الأوربي ضد روسيا، وقال: "نحن لا نرى أن العقوبات المفروضة كانت صائبة. هذا موقف مبدئي نتبناه، وغير مرتبط بشروط معيَّنة".

وقال تشاووش أوغلو "عقدنا اجتماعات مع الولايات المتحدة في أنقرة وأبلغناها بصراحة: تركيا تحصل على النفط والغاز من أذربيجان وإيران وروسيا والعراق. إذا لم أشتر من إيران الآن، فمن أين أسد هذه الحاجة؟"

وأكد الوزير أن تركيا ستبقى محافظة على مواقفها المبدئية حتى لو قامت الولايات المتحدة بتسليمها فتح الله غولن، زعيم حركة غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.

المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
وزير الخارجية
تركيا
مولود تشاووش أوغلو
العقوبات الأمريكية
إيران

اقرأ أيضا

Thumbnail
إيفانكا ترمب تغلق خطا للأزياء للتركيز على عملها بالبيت الأبيض
Thumbnail
إسرائيل تسقط مقاتلة سورية والتوتر يتصاعد في الجولان المحتل

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم