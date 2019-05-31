الجمعة 31 مايو 2019 13:49
تركيا: لا تأجيل لاستلام صواريخ إس-400 من روسيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي الجمعة إن جدول تسليم نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400 لتركيا يسير حسب المقرر.
التفاصيل
- نفى أقصوي تقارير عن أن أنقرة تبحث تأجيل الاستلام استجابة لمخاوف أمريكية.
- أقصوي في بيان: تقارير بعض وسائل الإعلام عن أن تركيا تبحث تأجيل استلام إس-400 بناء على طلب من الولايات المتحدة لا تعكس الحقيقة.
- أقصوي: عملية شراء إس-400 من روسيا مستمرة كما هو مخطط.
خلفيات
- يوم الإثنين نقلت قناة خبر ترك التلفزيونية التركية قول وزير الدفاع خلوصي أكار إن تسليم الصواريخ إس-400 قد لا يتم في يونيو حزيران وهو الشهر الذي قالت تركيا في السابق إنه موعد استلام الصواريخ.
- لكن أكار أضاف أن صفقة الصواريخ محسومة.
- تسبب شراء تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، النظام الدفاعي الروسي في تصدع علاقاتها المتوترة أصلا مع الولايات المتحدة التي تقول إن الصواريخ الروسية غير متوافقة مع الشبكة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي وتمثل خطرا على المقاتلات الشبح إف-35 الأمريكية الصنع التي من المقرر أن تتسلم تركيا عددا منها.
- اعتراضا على الصفقة أوقفت الولايات المتحدة في أواخر مارس آذار تسليم معدات ذات صلة بصفقة المقاتلات إف-35 لتركيا وهي مشتر وشريك أيضا في برنامج الإنتاج.
- يوم الثلاثاء ذكرت تقارير إخبارية أن الولايات المتحدة تبحث بجدبة تعليق تدريب الطيارين الأتراك على المقاتلات إف-35 بسب قرار أنقرة الاستمرار في صفقة الصواريخ الروسية.
- اقترحت أنقرة تشكيل مجموعة عمل مع واشنطن لتقييم المخاوف الأمريكية لكنها لم تتلق ردا على اقتراحها إلى الآن.
- حذرت الولايات المتحدة من فرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدما في إتمام الصفقة.
- قالت أنقرة إن الصواريخ الروسية لا تمثل تهديدا للولايات المتحدة على أساس أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وأن العقوبات لا تنطبق عليها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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