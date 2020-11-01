تركيا
الأحد 1 نوفمبر 2020 16:59

تركيا.. كلب ينقذ قطة بعد 30 ساعة من زلزال إزمير (فيديو)

تمكن كلب بوليسي مدرب، من العثور على قطة كانت عالقة تحت الأنقاض في ولاية إزمير غربي تركيا، بعد 30 ساعة من وقوع زلزال فيها.

وعثر الكلب التابع لمنظمة "أكوت" التركية للبحث والإنقاذ، على القطة، مساء السبت، خلال أعمال بحث وتمشيط في أنقاض مبنى بمنطقة بيرقلي، في إزمير.

وعلى الفور، قامت طواقم البحث بكسر الجدران وإخراج القطة من تحت الأنقاض، ومن ثم تسليمها لصاحبها، بعد 30 ساعة من الزلزال.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وحتى مساء السبت، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال 42 قتيلا و885 مصابا، بحسب معطيات رسمية.

المصدر
الأناضول

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