ذكرى محاولة الانقلاب - تركيا
الخميس 16 يوليو 2020 12:54

تركيا.. عشرات الآلاف من المساجد تصدح بأدعية وصلوات في ذكرى فشل الانقلاب (فيديو)

صدح 90 ألف مسجد في عموم تركيا، مساء الأربعاء بصلوات وأدعية ترمز للوحدة والتضامن، بمناسبة الذكرى الرابعة لإحباط المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/ تموز 2016.

وبحسب رئاسة الشؤون الدينية التركية، فإنه في إطار برامجها المعدة لهذه المناسبة، ارتفعت أصوات الأدعية والصلوات من مآذن 90 ألف مسجد في كافة الولايات التركية الـ81 لبث روح الوحدة والقوة المعنوية التي كان عليها الشعب أثناء تصديه للمحاولة الانقلابية الخائنة قبل 4 سنوات.

وأم علي أرباش، رئيس الشؤون الدينية التركي بنفسه هذا الصلوات والدعوات بنفسه من مسجد "الأمة" بالمجمع الرئاسي في العاصمة، أنقرة.

وظلت أضواء المساجد والمآذن مشتعلة حتى صلاة فجر الخميس.

ومنتصف يوليو/ تموز 2016، شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها قوات محدودة من الجيش، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع 251 قتيلا وآلاف الجرحى.

المصدر
وكالات

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