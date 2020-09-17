الخميس 17 سبتمبر 2020 16:01
تركيا.. عربة برمائية هجومية تتجاوز اختبارا جديدا.. هذه قدراتها (فيديو)
نجحت عربة "زاها" البرمائية الهجومية التركية، المطورة بإمكانات محلية من أجل سد احتياجات قوات مشاة البحرية البرمائية، في تجاوز اختبار جديد.
وقال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، في تغريدة عبر تويتر "عربة زاها البرمائية التي تم تطويرها خصوصا لسد احتياجات قواتنا من مشاة البحرية البرمائية، نجحت في اختبار التصحيح الذاتي، الذي يعد مرحلة مهمة من مراحل التحقق الهندسي للعربات".
وبحسب دمير، فإن العربة قادرة على تصحيح وضعها ذاتيا إذا انقلبت في الماء، وفي أحوال الجو الصعبة، دون أن تلحق أي أضرار بطاقمها.
1️⃣ Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı - #ZAHA‘nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı.🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 17, 2020
➡️ @FNSS_Savunma pic.twitter.com/gHSELXVfCD
وأضاف أن "زاها" أكملت بذلك اختبارات التحقق الهندسي، وستخضع لاختبارات التأهيل في المرحلة الآتية.
المصدر
الأناضول