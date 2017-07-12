تركيا: شحنّا 197 طائرة لقطر وسنواصل تلبية احتياجاتها
وأضاف زيبكجي بعد لقائه وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في أنقرة اليوم أن بلاده ستواصل تلبية الاحتياجات اليومية لقطر على المدى الطويل.
من جهته قال الوزير القطري إن الدوحة مستمرة في ممارسة التجارة البحرية والجوية ولم تتأثر رغم العقوبات.
وحضر لقاء الوزيرين التركي والقطري عدد من المستشارين الاقتصاديين من البلدين.
وساندت تركيا قطر بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر كل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وكانت أول سفينة غذائية تركية قد غادرت يوم 22 يونيو/حزيران الماضي ميناء أزمير، لترسو في ميناء حمد في الدوحة بعد عشرة أيام، حاملة على متنها مواد غذائية من خضار وفواكه وحبوب وسلع متنوعة.
وأعلنت المديرة العامة للشركة الناقلة للمواد الغذائية (كيو تي لوجيستيكس) إيبك دميرجي -في وقت سابق- عن "استمرار قدوم السفن المحملة بالبضائع من تركيا إلى الدوحة خلال الفترة المقبلة، ومن المحتمل أن تصل ثاني سفينة تركية إلى الدوحة في فترة قريبة"، دون أن تحدد موعدا.
وأكدت نمو العلاقات التركية القطرية في مجال الاقتصاد والتجارة في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن "تركيا ستستمر في دعمها لقطر وإيجاد الدعم اللوجستي لها في كافة المجالات".
ووفق معهد الإحصاء التركي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا 770 مليون دولار السنة الماضية.