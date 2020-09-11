تركيا
الجمعة 11 سبتمبر 2020 15:51

تركيا.. رسالة من أردوغان واحتفالات بذكرى وفاة أرطغرل والد مؤسس الدولة العثمانية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواصلته "حماية الأناضول والدولة التركية وتعزيز السلام والرفاهية في تركيا التي تقوم على تراث الأجداد".

جاء ذلك في رسالة، الجمعة، بمناسبة ذكرى وفاة الأمير أرطغرل بن سليمان شاه، والد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان، إن أرطغرل "أنار درب رجالات الدولة من بعده، وفي مقدمتهم ابنه عثمان، وذلك بحكمته وفطنته وعدله في الحكم".

وأضاف "أستذكر بالرحمة والامتنان أجدادنا الذين وضعوا بصماتهم في هذه الأراضي من السلطان ألب أرسلان إلى أرطغرل غازي ومن السلطان محمد الفاتح إلى المناضل مصطفى كمال أتاتورك، وجميع شهدائنا الذين ارتقوا في سبيل وحدتنا وتضامننا".

وأرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

احتفالات

من ناحية أخرى، أقيمت الجمعة، في ولاية "بيلجيك" التركية، مراسم احتفالية بمناسبة ذكرى وفاة الأمير أرطغرل.

وشارك في الحفل الذي أقيم أمام قبر أرطغرل في قضاء "سوغوت" والي بيلجيك بلال شنتورك، ونائب البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية سليم ياغجي، ورئيس شرطة الولاية أرطغرل نامال، وعدد من المسؤولين المحليين والضيوف.

وأكد شنتورك خلال الحفل على مواصلة الإرث الثقافي وحمايته، مشيرا أن حفل هذا العام جرى بأعداد قليلة بسبب تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وانتهى الاحتفال بعد صلاة الجمعة، حيث وضع شنتورك أكليلا من الزهور على نصب قادة الدول التركية القديمة، وتم تلاوة النشيد الوطني، والوقوف دقيقة صمت.

المصدر
الأناضول

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