تركيا
الخميس 27 أبريل 2017 00:36

تركيا توقف أكثر من 9 آلاف شرطي عن العمل

الشرطة التركية
الشرطة التركية
رويترز-أرشيف
أعلنت الشرطة التركية الأربعاء تعليق مهام أكثر من 9100 شرطي للاشتباه بأن لهم صلات بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وتحمّل أنقرة "غولن" مسؤولية الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز العام الماضي.

وأوضحت الشرطة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم تعليق مهام 9103 شرطيين لسبب يتعلق بالأمن الوطني لأنه يُشتبه في أن لهم صلة أو اتصال مع شبكة غولن.

وفي وقت سابق الأربعاء احتجزت الشرطة أكثر من ألف شخص في حملة تطهير شملت 72 إقليما في أنحاء البلاد.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
تركيا
انقلاب
فتح الله غولن
اعتقال
الشرطة

اقرأ أيضا

Thumbnail
أم عمرها 37 عاما تنجب 38 طفلا من رجل واحد!
Thumbnail
شاهد: برشلونة يواصل انتفاضته بسباعية في شباك أوساسونا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء