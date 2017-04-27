الخميس 27 أبريل 2017 00:36
تركيا توقف أكثر من 9 آلاف شرطي عن العمل
أعلنت الشرطة التركية الأربعاء تعليق مهام أكثر من 9100 شرطي للاشتباه بأن لهم صلات بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
وتحمّل أنقرة "غولن" مسؤولية الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز العام الماضي.
وأوضحت الشرطة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم تعليق مهام 9103 شرطيين لسبب يتعلق بالأمن الوطني لأنه يُشتبه في أن لهم صلة أو اتصال مع شبكة غولن.
وفي وقت سابق الأربعاء احتجزت الشرطة أكثر من ألف شخص في حملة تطهير شملت 72 إقليما في أنحاء البلاد.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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