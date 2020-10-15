تركيا واليونان
الخميس 15 أكتوبر 2020 19:30

تركيا تنفي مزاعم امتلاك اليونان غواصة "غير مرئية" (فيديو)

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية، إن القوات البحرية التركية ردت على ما سمتها "مزاعم أطلقتها اليونان حول امتلاكها غواصة غير مرئية" من خلال التقاط صور لها.

وأفادت مصادر أمنية، للأناضول، بأن عناصر القوات البحرية نجحوا في التقاط صور للغواصة اليونانية، ما أدى إلى دحض رواية أثينا.

وكانت مواقع إخبارية يونانية، ادعت أن غواصة تابعة لقوات البحرية من طراز تايب 214، تجري فعالياتها شرق المتوسط دون أن تدركها السفن والطائرات التركية.

وأكدت المصادر الأمنية، أن هذه المزاعم لا تعكس الحقيقة، موضحين أن عناصر القوات البحرية التركية ترصد أنشطة الغواصة شرق المتوسط دون انقطاع.

كما نشرت البحرية التركية لقطات للغواصة أثناء أدائها أنشطة في وضح النهار وساعات الليل، شرقي المتوسط.

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترا بين تركيا واليونان بشأن مناطق الصلاحية البحرية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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